Роман с мужчиной на 14 лет старше и побег от маньяка: сокровенные тайны 19-летней дочери Александра Абдулова, которая так и не увидела своего отца
Александр Абдулов запомнился поклонникам, коллегам и друзьям как жизнерадостный человек, который пытался успеть воплотить в жизнь всё задуманное как можно быстрее, будто чувствовал, что рано уйдёт из жизни: актёра не стало в 54 года. Тогда его единственной дочери, которой он радовался больше всего на свете, было всего девять месяцев. Сейчас Евгении уже 19 лет: она учится и активно строит карьеру. Что ещё известно о наследнице знаменитого артиста, с кем она связала свою жизнь и почему считает свою фамилию тяжёлым грузом и проклятием — расскажет «Радио 1».
Первая любовь, измена и мысль о самоубийствеАлександр Абдулов вырос в творческой семье: отец — режиссёр, мать — гримёр. Вместе с ним воспитывались братья Роберт и Владимир. Мать не хотела рожать третьего сына и настаивала на аборте, но врачи убедили её, что будет дочь. Вопреки прогнозам врачей снова родился мальчик. Александр рос сорванцом: участвовал в драках и постоянно впутывался в неприятные истории. Увлекался музыкой и театром; в раннем детстве вышел на сцену с отцом — этот момент запомнил навсегда.
В школе подростка называли «пятым битлом» за любовь к The Beatles. Парень занимался фехтованием и даже получил звание мастера спорта. О профессии никогда не задумывался, но родные верили, что его жизнь будет связана с театром. По настоянию папы Александр попробовал поступить в театральное училище, но провалил экзамены.
Однако уже через год юношу приняли в ГИТИС на курс Иосифа Раевского. Именно там младшего отпрыска впервые пронзило то самое чувство, о котором пишут поэты, но этот роман принёс больше страданий, чем счастья: Абдулов начал изменять и этим очень больно ранил свою подругу. А спустя время и сам романтик застал любимую с другим мужчиной — так девушка решила отомстить за предательство. Александр был на грани самоубийства, его спас приятель.
«Лучше Ирины мне никого не найти»: как распался главный брак АбдуловаСо своей первой женой Ириной Алфёровой Александр Абдулов познакомился в 1976 году в «Ленкоме». Молодая избранница поначалу не воспринимала его всерьёз, но харизматичный артист проявлял настойчивость и активно ухаживал. Предложение руки и сердца сделал в Ереване во время гастролей. Ирина поставила условие: согласится, если донесёт её на руках до театра. Будущий кинопродюсер выполнил обещание, вскоре пара обвенчалась. Их брак считался одним из самых крепких в СССР. Однако мало кто знал, что избранница Абдулова выходила замуж уже беременной от другого мужчины. Но Александра это не смутило — он воспитал дочь Ирины Ксению как родную.
В фильме «С любимыми не расставайтесь» влюблённые сыграли супругов, переживающих семейный кризис — почти зеркальное отражение того, что ждало их в реальной жизни. По иронии судьбы союз Ирины и Александра распался в начале 1990-х годов. Причинами стали частые измены Абдулова и его страсть к шумным застольям, которые Алфёрова на дух не переносила. После очередной ссоры Александр просто ушёл из дома, после чего стало понятно, что семью уже не спасти.
Развод стал для актёра настоящей трагедией: долгое время он не хотел даже думать о повторном браке, искренне считая, что лучше Ирины ему никого не найти. После расставания с Алферовой у Александра был роман с журналисткой Ларисой Штейнман, а затем — восемь лет отношений с балериной Галиной Лобановой, но мужчина так и не женился на ней, а в знак благодарности оставил возлюбленной дом. Разлука далась актёру невероятно тяжело: глубокая депрессия, скитания по подсобным помещениям — он резко сдал и сильно постарел.
Битва за наследство: друзья, драгоценности и переездВернуть его к жизни смогла юрист Юлия Мешина. Будущие супруги познакомились случайно в самолёте: Абдулов летел на Камчатку отдыхать, она — в командировку. Разговорились, а позже встретились у общих знакомых. Несмотря на разницу в возрасте — 22 года — и на то, что Юлия была замужем, Александр начал активно ухаживать за ней. Мешина в итоге ушла от мужа. Поначалу избранница избегала встреч, но затем сама пригласила Александра в Одессу — и с тех пор влюблённые больше не расставались. Их союз многие осуждали, особенно родители Юлии. Им не нравилась репутация Абдулова как ловеласа, профессия и разница в возрасте.
Несмотря на это, в 2006 году пара узаконила отношения, а в марте 2007 года на свет появилась дочь Евгения. Абдулов был на вершине блаженства: он давно мечтал о ребёнке, но отцом стал только в 53 года. Артист эпохи устраивал празднование дня рождения дочери каждый месяц. Однако счастье омрачили трагические события. Через два месяца после рождения Жени умер брат Александра. А в сентябре того же года у самого актёра обнаружили рак лёгкого четвёртой стадии. Спасти его не удалось — мэтр ушёл из жизни в начале 2008 года, малышке тогда было всего девять месяцев. После смерти мужа Юлия замкнулась в себе и полностью посвятила себя воспитанию ребёнка. Вскоре ей пришлось бороться за их жильё. Старший из братьев Роберт настаивал на продаже имущества, чтобы получить свою долю. У вдовы не было таких денег.
Помогли друзья Абдулова, которые выкупили активы в совместном бизнесе и одолжили необходимую сумму. Кроме того, Юлии пришлось продать все свои драгоценности, подаренные мужем. В итоге Мешина сохранила за собой и дочерью московскую квартиру и загородный дом. Некоторое время мать с Евгенией жили во Внуково, а когда настала пора идти в школу, переехали в столичную квартиру. Вернуться к нормальной жизни, после пережитого, Юлии помогли работа и увлечение астрологией. Она активно строила карьеру, чтобы обеспечить девочку всем необходимым. Сейчас она трудится по специальности в медицинской компании.
Подарок судьбы, которого Александр ждал больше полувекаЕвгения унаследовала от папы любовь к творчеству и с детства занимается вокалом, искусством перевоплощения и танцами. Юная Абдулова росла на фильмах отца и всегда мечтала пойти по стопам знаменитого родителя — уже в девять лет девочка впервые появилась на экране. На счету юной артистки три картины: «Любовь и сакс», «Два берега» и «Баба Мороз и тайна Нового года». Но актёрское ремесло быстро разочаровало: Евгении было интересно управлять процессом, а не выполнять чужие задачи. Вскоре наследница главного маэстро «Ленкома» взяла камеру и увлеклась съёмками короткометражных и документальных фильмов. После школы Женя поступила на режиссёрский факультет ВГИКа на бюджет, получив высший балл за творческое испытание. Личная жизнь также не осталась без внимания публики.
Пару лет назад наследница артиста рассказывала, что страдала от навязчивого внимания агрессивного поклонника: тот будто бы пытался увезти девушку на машине в неизвестном направлении и угрожал сбросить в реку. Со временем дочери звезды экрана удалось отбиться от преследователя. Сейчас начинающий кинематографист состоит в отношениях с однокурсником — 33-летним Алексеем Федорцовым, который уже успел стать известным благодаря съёмкам клипов для Анны Асти и группы Serebro.
В институте о Евгении отзываются как об увлечённой студентке, которая учится с энтузиазмом и старательно выполняет все задания. Сама воспитанница ВГИКа признаётся, у неё есть мечта когда-нибудь изменить отечественное кино к лучшему. Вопреки распространённому мнению о том, что знаменитая фамилия поможет Евгении в карьере, сама продолжательница рода Абдуловых придерживается противоположной точки зрения. Она убеждена — известное имя создаёт трудности, провоцирует предвзятое отношение, которое мешает будущему режиссёру здраво судить о собственных способностях.