«Невозможно было не видеть»: участницы SEREBRO ответили Ольге Серябкиной
Участницы обновлённого состава группы SEREBRO прокомментировали недавний концерт Ольги Серябкиной, на котором она воссоединилась с бывшими коллегами — Полиной Фаворской и Катей Кищук. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистки отметили, что не могли не заметить выступление, так как оно активно обсуждалось в соцсетях. По их словам, Серябкина исполнила хиты группы, однако ей стоило бы сосредоточиться на создании столь же успешного сольного материала.
Также девушки подчеркнули, что концерт, по их мнению, невольно стал хорошей рекламой для трибьют-альбома, приуроченного к 20-летию коллектива. При этом они обратили внимание на то, что во время шоу не прозвучали слова благодарности в адрес продюсера группы — Максима Фадеева, которого, как известно, на мероприятие не пригласили.
По их информации, Серябкина всё же связывалась с Фадеевым накануне концерта, однако подробности этого общения остаются неизвестными.
