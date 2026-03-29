Роман с педагогом, тайный отец ребенка и слухи о побеге из РФ: с кем скрывает отношения звезда «Ивановых-Ивановых» Светлана Колпакова?
Актрисе Светлане Копаковой, известной зрителям по ярким ролям в сериалах «Оттепель», «Ивановы-Ивановы» и «Последний богатырь», а также десяткам театральных работ на сцене МХТ, 30 марта исполняется 41 год. Эта заслуженная артистка, получившая благодарность Президента РФ, прошла долгий путь: от поступления в «Щуку» без опыта и связей до статуса одной из самых любимых актрис своего поколения. Её карьера — это не только череда драматических ролей и комедийных образов, но и плотный занавес, скрывающий личную жизнь, скандальные слухи и загадка рождения сына. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография артисткиСветлана Колпакова — редкий случай коренной москвички, которую режиссеры упорно снимают в ролях «девушек из глубинки». Родившаяся 30 марта 1985 года в семье тренера по гимнастике и экономиста, она с детства выступала в ансамбле имени Локтева, однако в театральный вуз пошла практически «чистым листом».
«Я выучила одну самую банальную басню, одно такое же стихотворение и кусок прозы. И с этим набором отправилась на экзамены», — вспоминала актриса о поступлении в Высшее театральное училище имени Щукина в интевью журналу «Атмосфера».
Приемная комиссия хохотала до слез, когда 16-летняя Светлана с абсолютно серьезным видом читала Ахматову: «Как беспомощно грудь холодела». «Ты видела свою грудь?! Она не может беспомощно холодеть!» — ответили ей педагоги.
Сразу после «Щуки» в 2005 году Табаков лично пригласил её в МХТ имени Чехова, где она дебютировала в спектакле «Река с быстрым течением». Настоящая известность пришла к ней с ролями в сериалах «Оттепель» (жена Кривицкого) и «Мамочки» (журналистка Мельникова). Широкая аудитория полюбила её за образ Нины Миловановой в ситкоме «Ивановы-Ивановы», где её героиня из строгой соседки превратилась в жену главного героя.
Личная жизнь под грифом «секретно»Если на экране Колпакова часто играет влюбленных и счастливых женщин, то в жизни она возвела вокруг своей семьи бетонную стену. Долгое время ходили слухи о её романах с коллегами по цеху, но сама актриса никогда их не комментировала. В СМИ время от времени появляется информация о том, что 19 лет назад, едва переступив порог театрального училища, начинающая актриса закрутила роман с собственным педагогом — Андреем Щукиным. Разница в возрасте между ними составляет 23 года. Однако актриса никогда не называла имя избранника, лишь изредка намекая, что уже давно в отношениях.
«Этот мужчина так много делает ради меня… В том числе кормит завтраком, ужином, терпит мои эмоциональные выплески стрессов. Я же бываю натуральным терминатором, хотя и доброжелательным. Но в целом с этим человеком я ощущаю себя на пьедестале», — рассказывала Колпакова о возлюбленном в интервью Womanhit.ru.
8 июня 2019 года Колпакова родила сына, которого назвали Андреем. Мальчика, которого звезда экранов ласково величает «Царевичем», она долго скрывала от посторонних глаз, лишь изредка публикуя снимки без лица.
«Рада, что сынок у нас родился. Рождение ребенка важней любой профессии, любой роли. Конечно, другим человеком я не стала, но материнство, безусловно, меня изменило, сильно обогатило, я постоянно чему-то учусь… Родительство, хоть это и классно, — это непросто, это постоянный труд, постоянная работа над собой. Я вот учусь терпению», — эмоционально делилась Колпакова в соцсетях.
Эти слова разбивают образ легкомысленной героини сериалов, показывая глубокую привязанность женщины к своей новой роли. Однако вопрос, почему при наличии заботливого мужа актриса создает видимость «одинокой матери» в глазах публики, остается открытым.
Как сейчас живет КолпаковаНесмотря на семейные хлопоты и воспитание наследника, Светлана Колпакова продолжает оставаться одной из самых востребованных актрис. 2025 год выдался для нее урожайным на премьеры: зрители увидели ее в драматическом сериале «Государь», военном экшене «Аллигатор» (съемки проходили, к слову, в Казахстане, что породило нелепые слухи об эмиграции) и мелодраме «Потерянный ключ».
2026 год, по данным кинопорталов, станет для артистки не менее загруженным. Уже на подходе — продолжение комедийного сериала «Мотай!», а также новое прочтение классики в фэнтези «Морозко». Кроме того, Колпакова примет участие в громком проекте «Каменская. Перезагрузка». Сама актриса признается, что старается браться за разноплановые роли, потому что «скучно быть актрисой одного режиссёра».