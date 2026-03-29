Российский рэпер задолжал внушительную сумму налоговой
Российский рэпер Богдан Титомир задолжал Федеральной налоговой службе почти один миллион рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, за несколько месяцев исполнитель «накопил» около 900 тысяч рублей долга. Если артист его не погасит, то он рискует столкнуться с блокировкой банковских счетов. Ему также могут запретить выезд за границу.
Карьера рэпера начала угасать в начале нулевых. Позже он переехал в США, сменил музыкальный стиль и надолго выпал из российского медиапространства. После возвращения в Россию Титомир начал выступать как клубный диджей, но это не помогло справиться с финансовыми трудностями.
Ранее сообщалось, что судебные приставы начали принудительное взыскание задолженности с актера Михаила Казакова, известного по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки».
