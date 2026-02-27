Роман с Дайнеко, Тоневой и тайный ребенок: жизнь и творчество звезды «Фабрики звёзд» Павла Артемьева. Почему он ушел из группы «Корни»?
На рубеже 2000-х годов вся страна узнала харизматичного кудрявого юношу из «Фабрики звезд» Павла Артемьева. Впоследствии он стал частью группы «Корни», но позже покинул коллектив. 28 февраля Павлу исполняется 43 года. О том, как складывается его судьба и что известно о личной жизни и тайном ребенке — в материале «Радио 1».
Биография Павла Артемьева: детство и семьяПавел Артемьев родился в чешском городе Оломоуц. Его отец был военным врачом, а мать — писательницей. В семье росли ещё двое детей: старший брат Захар, который стал журналистом и писателем, и сестра Ольга, выпустившая несколько поэтических сборников.
Родители мальчика развелись, и его мать Галина Артемьева вновь вышла замуж за музыканта Константина Лифшица. Именно отчим, вероятно, сыграл ключевую роль в том, что будущий артист увлёкся музыкой.
Павел Артемьев (фото: Instagram* / @artpasha)
Путь к музыке и первые шаги в карьереВ 90-е годы семья переехала в Италию, где Павел уже в 12 лет написал свою первую песню.
«Она была совершенно идиотская. На английском языке. О том, какая у меня страшная девчонка. У меня не было девушки тогда, но я, видимо, такой я представлял свою пару», — рассказал позже певец.После школы он поступил в Миланскую консерваторию имени Джузеппе Верди, выбрав класс тромбона. Но параллельно молодой человек строил карьеру в модельном бизнесе и даже участвовал в показах Вивьен Вествуд.
Павел Артемьев в 13 лет на обложке журнала (фото: Instagram* / @artpasha)
Вернувшись в Россию, Артемьев заинтересовался японской культурой и поступил в Институт стран Азии и Африки. Однако проучился там всего два года: изучение языка требовало полной отдачи, а Павлу хотелось больше времени уделять творчеству и музыке.
«На вечеринке, где я подрабатывал моделью, меня познакомили с Игорем Матвиенко, меня ему представили, как мальчика, который поет и пишет песни. Мы разошлись и через полгода мне от него позвонили и пригласили на прослушивание, а потом через полгода — на кастинг «Фабрики звезд», — вспоминал Артемьев.
Участие Артемьева в «Фабрике звёзд»Желая стать известным артистом, Павел отправился на кастинг «Фабрики звезд». Высокий, кудрявый, с очаровательной картавостью — он сразу покорил жюри. На момент участия в проекте ему было 19 лет. По словам Артемьева, многое из закулисной жизни телешоу зрители так и не увидели.
Одной из особенностей Павла было сильное картавое произношение. Специально приглашенный педагог помог ему улучшить дикцию, и к концу проекта его речь стала значительно четче.
Песня «Понимаешь»Запомнился Артемьев и своим дуэтом с Ириной Тоневой — вместе они исполнили песню «Понимаешь». Во время выступлений с этой композицией, слушателям казалось, что музыканты влюблены друг в друга, так как они весьма чувственно исполняли хит — поклонники были уверены, что такую химию невозможно сыграть. Все мечтали, чтобы этот дуэт стал постоянным, но продюсер Игорь Матвиенко решил иначе.
Ирина Тонева (фото: Instagram* / @irinatonevaofficial)
Композиция впервые прозвучала в 2002 году на одном из отчетных концертов «Фабрики звезд». Авторами стали два знаковых человека: текст написал Игорь Сорин (экс-участник группы «Иванушки International»), а музыку — продюсер проекта Игорь Матвиенко.
Группа «Корни»Главным итогом «Фабрики» стало создание группы «Корни», которая победила в проекте. Коллектив состоял из Павла Артемьева, Александра Асташенка, Алексея Кабанова и Александра Бердникова.
Игорь Матвиенко написал для квартета множество хитов: «Ты узнаешь её», «Это ты объявила войну», «Снова в школу». Но у Артемьева были и собственные творческие амбиции. Он стал автором таких песен, как «Я теряю корни» и «На века», а также участвовал в создании текста «Плакала берёза».
Со временем стало очевидно, что участники группы имеют совершенно разные музыкальные вкусы, и лишь контракт удерживает их в рамках одного проекта.
Павел Артемьев (фото: Instagram* / @artpasha)
Как вспоминал позже Асташенок, в группе начались постоянные конфликты. Настолько, что музыканты могли поссориться из-за места в автобусе.
«Одно неосторожное слово — и вот уже мы посылаем друг друга куда подальше. Понятно, что не в креслах дело. Это была борьба за лидерство. Я переживал, подсчитывал, кого чаще по телевизору показали, кому во время интервью больше вопросов задали. Потом плюнул — не люблю в очередь пристраиваться, даже за славой. А деньги платили всем, причем неплохие», — признался он.В 2010 году Павел решил не продлевать соглашение и покинул коллектив.
«Почему я ушел из группы? Ну потому что сколько можно! Я был в группе восемь лет! Решение было осознанное. К нему я шел задолго до окончания контракта, понимал, что продлевать его не буду. Сказал продюсерам за полтора года, чтобы не было никаких неожиданностей, ссор, обид», — сообщил певец.Уже зимой того же года он представил публике свой новый проект — группу 21 Gramm, вскоре переименованную в Artemiev. Артист признаётся, что он не уходил «в никуда» — у него был чёткий план действий.
Павел Артемьев (фото: Instagram* / @artpasha)
Карьера в кино и театреК моменту ухода из «Корней» Павел уже имел опыт съемок в кино — он сыграл в фильме «Доброволец» режиссёра Эдуарда Боякова. Вскоре он стал частью труппы театра «Практика», а затем начал сотрудничать с Институтом русского театра и «Политеатром». На экране Павел появился в сериалах «Клуб» и «Счастливы вместе». В фильме «Интимные места» его образ вызвал бурное обсуждение у зрителей. В 2020 году Артемьев снялся в современной экранизации «Мертвых душ» Григория Константинопольского.
Павел Артемьев (фото: Instagram* / @artpasha)
В 2021 году исполнил главную роль в сериале «Историк».
«Мой герой Андрей Викторович Изворин — человек неординарный, который нашел теорию цикличности. По его теории, если за совершенное в прошлом преступление был наказан невиновный или оно осталось нераскрыто, оно обязательно повторится. Он изломанный, искромсанный человек со множеством внутренних демонов. Для меня это очень интересный персонаж, такой на грани безумия человек», — рассказал артист.
Личная жизнь Павла Артемьева: сплетни и правдаАртемьев не любит обсуждать свои романтические отношения и делает всё возможное, чтобы они оставались в тайне.
Впрочем, в нулевые ходили слухи, что его связывали отношения с Ириной Тоневой. Поклонники были уверены, что между ними была химия.
«Может быть, в какие-то моменты любовь с Пашей была, но мы друг другу об этом не говорили. И она не развилась. Ты очень близко, в этот момент не до человека, а до его сути, когда играешь. Поэтому часто в кино люди прибегают к физическим контактам, они слишком быстро доходят до химии, и она возникает. Но мы просто повзаимодействовали и дальше уже не стали ничего делать», — сказала Ирина.
Павел Артемьев (фото: Instagram* / @artpasha)
Однако сам Павел решил покончить с этой историей и сообщил поклонникам, что между ними с Тоневой никогда не было романтических отношений.
«Нужно рассеять туман и ответить на этот вопрос. У нас не было с Ирой романа. Нет-нет. Мы друг к другу прекрасно относимся, люблю ее и уважаю. Даже если я касался ее губ, это не значит, что у нас был роман, что за детский сад?!» — сказал музыкант в интервью на YouTube канале.Еще одной предполагаемой пассией артиста называют Викторию Дайнеко. Поговаривали, что во времена «Фабрики» она испытывала к нему симпатию, но у Павла уже были отношения. Позже, когда Виктория переживала разрыв с танцором Гариком, она якобы нашла утешение в Артемьеве.
Более того, по слухам, на Дайнеко также обратил внимание Алексей Кабанов, что вызвало напряжение в коллективе. Однако ни один из участников этого любовного треугольника так и не подтвердил догадки фанатов.
Сейчас Павлу приписывают роман с Инной Сухорецкой. Поводом для слухов стали многочисленные общие кадры и активное внимание музыканта к соцсетям девушки: он часто оставляет «сердечки» под её снимками в аккаунте её матери. Интересно, что в 2022 году Инна вышла замуж — тогда её мама поделилась фотографией обручальных колец, сохранив личность избранника дочери в тайне.
Дополнительную интригу внесла Ирина Тонева, которая летом 2025 года проговорилась, что Артемьев уже несколько лет как стал отцом. Однако музыкант верен своим принципам «счастья в тишине»: он не раскрывает ни пол ребёнка, ни имя его матери. Актер утверждает, что всегда был сосредоточен на карьере, а не на личной жизни.
Павел Артемьев сегодняСегодня Павел продолжает активно выступать в театре. В 2023 году он сыграл главную роль в спектакле «Не могу приехать. Цветет миндаль», посвящённом 90-летию Андрея Вознесенского.
Группа Artemiev по-прежнему радует поклонников новыми треками, а сам артист остается верен себе — он идет своим путем, не гонясь за популярностью. В начале 2025-го музыкант вместе со своей группой дал уличный концерт в Казани. Артист полностью сосредоточен на независимой музыке, инди-роке и театральных постановках.