На рубеже 2000-х годов вся страна узнала харизматичного кудрявого юношу из «Фабрики звезд» Павла Артемьева. Впоследствии он стал частью группы «Корни», но позже покинул коллектив. 28 февраля Павлу исполняется 43 года. О том, как складывается его судьба и что известно о личной жизни и тайном ребенке — в материале «Радио 1».





Биография Павла Артемьева: детство и семья

Путь к музыке и первые шаги в карьере

«Она была совершенно идиотская. На английском языке. О том, какая у меня страшная девчонка. У меня не было девушки тогда, но я, видимо, такой я представлял свою пару», — рассказал позже певец.

«На вечеринке, где я подрабатывал моделью, меня познакомили с Игорем Матвиенко, меня ему представили, как мальчика, который поет и пишет песни. Мы разошлись и через полгода мне от него позвонили и пригласили на прослушивание, а потом через полгода — на кастинг «Фабрики звезд», — вспоминал Артемьев.

Участие Артемьева в «Фабрике звёзд»

Песня «Понимаешь»

Группа «Корни»

«Одно неосторожное слово — и вот уже мы посылаем друг друга куда подальше. Понятно, что не в креслах дело. Это была борьба за лидерство. Я переживал, подсчитывал, кого чаще по телевизору показали, кому во время интервью больше вопросов задали. Потом плюнул — не люблю в очередь пристраиваться, даже за славой. А деньги платили всем, причем неплохие», — признался он.

«Почему я ушел из группы? Ну потому что сколько можно! Я был в группе восемь лет! Решение было осознанное. К нему я шел задолго до окончания контракта, понимал, что продлевать его не буду. Сказал продюсерам за полтора года, чтобы не было никаких неожиданностей, ссор, обид», — сообщил певец.

Карьера в кино и театре

«Мой герой Андрей Викторович Изворин — человек неординарный, который нашел теорию цикличности. По его теории, если за совершенное в прошлом преступление был наказан невиновный или оно осталось нераскрыто, оно обязательно повторится. Он изломанный, искромсанный человек со множеством внутренних демонов. Для меня это очень интересный персонаж, такой на грани безумия человек», — рассказал артист.























Личная жизнь Павла Артемьева: сплетни и правда

«Может быть, в какие-то моменты любовь с Пашей была, но мы друг другу об этом не говорили. И она не развилась. Ты очень близко, в этот момент не до человека, а до его сути, когда играешь. Поэтому часто в кино люди прибегают к физическим контактам, они слишком быстро доходят до химии, и она возникает. Но мы просто повзаимодействовали и дальше уже не стали ничего делать», — сказала Ирина.

«Нужно рассеять туман и ответить на этот вопрос. У нас не было с Ирой романа. Нет-нет. Мы друг к другу прекрасно относимся, люблю ее и уважаю. Даже если я касался ее губ, это не значит, что у нас был роман, что за детский сад?!» — сказал музыкант в интервью на YouTube канале.

Павел Артемьев сегодня