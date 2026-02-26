«Её самая большая мечта»: блогер Дина Саева помогла маме преобразиться после похудения

26 февраля 2026, 23:03

Блогер Дина Саева подарила маме пластическую операцию после похудении

Дина Саева (Фото: Instagram* / @senoritasaeva)

Блогер Дина Саева рассказала в соцсетях, что исполнила давнюю мечту своей мамы — оплатила ей пластическую операцию.





По словам инфлюенсера, после значительного похудения женщина столкнулась с потерей упругости кожи лица, что сильно влияло на её уверенность в себе.



Дина отметила, что мама раньше весила более 100 килограммов, а после снижения веса изменения внешности стали особенно заметны. В этом году блогер смогла осуществить её желание и помочь вернуть ощущение молодости и внутреннего комфорта.





«Она весила больше 100 килограммов, а после похудения кожа лица естественным образом потеряла подтянутость. В этом году я наконец-то смогла осуществить её самую большую мечту, и теперь она снова чувствует себя по-настоящему счастливой, уверенной в себе и молодой. Я люблю тебя, мама!» — написала Дина.