Роман с Казановой, фальшивая измена ради пиара и слухи о внебрачном ребенке: куда пропал солист группы «Корни» Алексей Кабанов?
Алексей Кабанов известен зрителям как один из участников легендарной первой «Фабрики звёзд» и солист поп-группы «Корни». 5 апреля 1983 года ему исполняется 43 года. Этот московский парень, начинавший с игры на флейте, прошел оглушительный путь от победы в главном телепроекте страны до громких скандалов и попыток удержаться на плаву в мире, где его хиты уже стали историей. О том, в каких скандалах был замешан артист, как сложилась его личная жизнь, читайте в материале «Радио 1».
БиографияАлексей Кабанов родился 5 апреля 1983 года в Москве в семье физиков. С юных лет мальчик тяготел к творчеству и любил петь, однако в школе он учился плохо. Зачастую Алексей прогуливал уроки, устраивал драки и доводил преподавателей. Чтобы исправить ситуацию, мать и отец Кабанова отдали его в музыкальную школу, в класс флейты.
Как и многие дети, будущий певец хотел бросить уроки музыки. Некогда очарованный миром творчества, мальчик теперь ненавидел его. Два раза он принимал участие в одинцовском конкурсе флейтистов и занимал второе место. Примечательно, что помимо музыкальной школы Алексей посещал драматический кружок.
Спустя время молодой человек начал играть на синтезаторе и любовь к музыке снова вернулась к нему. После окончания школы Кабанов поступил в музыкальный колледж импровизационной музыки, который не окончил из-за того, что его пригласили в проект «Фабрика звезд».
«Фабрика звезд»В 2002 году Алексей увидел по телевизору рекламу о наборе участников в проект «Фабрика звезд». Предприимчивый парень, несмотря на пессимистичный настрой семьи, отвез кассету со своими песнями в «Останкино». Спустя несколько дней его пригласили на прослушивание, которое Кабанов успешно прошел.
Зрителям запомнилось выступление юноши на одном из отчетных концертов с Татьяной Булановой. Вместе они исполнили композицию «Мой сон».
26 декабря 2002 года победителями первой «Фабрики звезд» на сцене СК «Олимпийский» объявили группу «Корни» в составе Александра Асташёнка, Алексея Кабанова, Павла Артемьева и Александра Бердникова.
Призеры получили контракт на запись первого альбома, съемку видеоклипа с эфиром на Первом канале, концертный тур по городам России, а также они стали официальными представителями страны на международном фестивале Eurobest-2003 в Каннах (на конкурсе заняли 6-е место).
«Корни»В декабре 2003 года «Корни» выпустили дебютный альбом «На века». На четыре песни из него были сняты клипы. Композиции «Я теряю корни», «Плакала береза», «С днем рождения, Вика» и «Ты узнаешь ее» стали хитами. В том же году группа получила премию «Золотой граммофон» за песню «Ты узнаешь ее». Спустя год «Корни» отправились в первый гастрольный тур по России вне «Фабрики звезд».
В канун 2005 года участники коллектива начали работу над сольными проектами, вошедшими в альбом «Дневники». Презентация состоялась в мае 2005-го на последнем звонке в обычной московской школе. Резонанс вызвала исполненная Кабановым песня «Про несчастную любовь» с рэп-партией, в которой присутствовали нецензурные выражения.
В апреле 2006 года «Корни» выпустили песню «Хочешь, я тебе спою». Видео на композицию снял ведущий украинский клипмейкер Виктор Придувалов, решивший сюжетно связать ролики группы «Корни» и Виктории Дайнеко.
В августе группа выпустила клип на песню «Наперегонки с ветром», ставшую саундтреком к телесериалу «Кадетство» на телеканале СТС. В начале 2007 года коллектив представил новую композицию «Закрыть глаза» («К тебе»), которая звучала в фильме «В ожидании чуда».
В 2010 году коллектив покинули Александр Асташёнок и Павел Артемьев. На смену им пришел Дмитрий Пакуличев. В связи с этим был снят клип на песню «Не может быть». А летом того же года состоялся релиз композиции Алексея Кабанова и Володи Aspirin под названием «Лети».
Алексей Кабанов продолжил выступать в составе «Корней» и одновременно выпускать сольные композиции. Стоит отметить, что к определенному моменту молодой человек начал задумываться о собственных перспективах. В 2020 году исполнитель получил образование телеведущего в школе Первого канала. На сегодняшний день артист остается частью сплоченного коллектива.
Личная жизньС будущей супругой Розалией Алексей Кабанов познакомился в интернете. Девушка написала певцу сообщение, но тот ее сразу же отверг. По словам музыканта, он подумал, что его обманывает мошенница. Но спустя время Алексей все же пригласил Розалию в кино.
«Когда увидел ее, еще раз ей не поверил. Она такая хрупкая, что я решил, что имею дело с несовершеннолетней! А Роза-то уверяла, что ей 22 года. Я даже попросил у нее паспорт», — делился артист.
Спустя 11 месяцев после знакомства Кабанов сделал предложение девушке. Это произошло на концерте «Корней». 13 сентября 2013 года Алексей и Розалия поженились. В 2014 году у супругов родилась дочь, которую назвали Алисой.
«Мы с самого начала понимали, что брак — это очень серьезная затея, а не просто всплеск эмоций. Конечно, как все обычные люди, мы и ссоримся, и миримся, и бытовые проблемы решаем. Разве существуют такие люди, которые не ссорятся?» — рассказывали супруги о своем браке в одном из интервью.В 2022 году пресса активно обсуждала личную жизнь Алексея в связи с его заявлениями в адрес Сати Казановой. В августе 2022 года участник группы «Корни» выложил в социальной сети ролик, в котором рассказал о том, что встречался с бывшей «фабриканткой». В ноябре 2022 года Сати Казанова заявила в интервью Яне Чуриковой, что у нее не было романтических отношений с Кабановым. Она также добавила, что Кабанов снял видео в состоянии алкогольного опьянения.
«Это не были отношения. Это был скорее флирт. Я просто развлекалась. А для него это было не развлечение. Видимо это и вызвало обиду», — призналась певица.Кабанову пришлось публично извиняться, а история добавила еще один мазок к его скандальной репутации
СкандалыКарьера Кабанова — это не только череда хитов, но и постоянные разбирательства. Один из самых курьезных скандалов связан с «Домом-2». Чтобы раскрутить дизайнерский бизнес жены Розалии, пара сфабриковала историю об измене — Кабанов якобы завел роман на стороне, а обиженная супруга пришла на реалити-шоу искать новую любовь. Публика поверила, осуждая «рогоносца», пока супруги не признались, что это был пиар-ход. «Кто знает, тот поймет», — иронизировала Розалия в соцсетях, чем вызвала волну возмущения обманутых зрителей.
Но главные неприятности артист навлек на себя из-за собственной несдержанности. В 2019 году вспыхнул конфликт из-за лишнего веса певца. Одна из подписчиц сделала ему замечание по поводу фигуры, в ответ на что Алексей перешел на оскорбления. Девушка пригрозила судом, и скандал дошел до программы «На самом деле», где Кабанову пришлось принести публичные извинения.
В том же духе он высказался о западной певице Билли Айлиш, назвав её «певицей с лишним весом». Кроме того, некая Анна Харитонова на том же шоу заявляла, что родила ребенка от артиста.
«Да, интим был… Мне по сто девочек в день писали про беременность. И что?» — отбивался Кабанов.Детектор лжи и тест ДНК опровергли слова девушки, но осадок, как говорится, остался.