05 октября 2026, 14:38

Виктор Мережко, Ирина Шевчук и Сергей Новожилов (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Ирина Шевчук прославилась еще в студенческие годы благодаря роли в военной драме «А зори здесь тихие…». Актриса строила карьеру в кино, создала семью с музыкантом Александром Афанасьевым и воспитала дочь. В феврале 2026 года артистка скончалась после тяжелой болезни. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Ирины Шевчук в Мурманске и переезд в Киев Как Ирина Шевчук попала в кино Фильмы с Ириной Шевчук Работа в Союзе кинематографистов и киноакадемии «Ника» Роман Ирины Шевчук и Талгата Нигматулина Муж, дочь и семейная трагедия актрисы Причина смерти Ирины Шевчук

Детство Ирины Шевчук в Мурманске и переезд в Киев

Как Ирина Шевчук попала в кино

Ирина Шевчук (Фото: кадр из фильма «А зори здесь тихие…»)

Фильмы с Ириной Шевчук

Работа в Союзе кинематографистов и киноакадемии «Ника»

Роман Ирины Шевчук и Талгата Нигматулина

Талгат Нигматулин (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Муж, дочь и семейная трагедия актрисы

Причина смерти Ирины Шевчук