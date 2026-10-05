Ирина Шевчук прославилась еще в студенческие годы благодаря роли в военной драме «А зори здесь тихие…». Актриса строила карьеру в кино, создала семью с музыкантом Александром Афанасьевым и воспитала дочь. В феврале 2026 года артистка скончалась после тяжелой болезни. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Ирины Шевчук в Мурманске и переезд в Киев
Ирина Борисовна Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. Детство будущей артистки прошло в поселке Роста на северной окраине города. Позднее актриса с теплотой вспоминала суровую природу Заполярья. Берег Баренцева моря, оленьи упряжки, полярные ночи и северное сияние она воспринимала как сказочный мир. Когда Ирине исполнилось 11 лет, семья переехала в Киев. Родители преподавали в школе. Девочка хорошо училась, состояла в комсомоле, участвовала в общественной жизни и помогала отстающим одноклассникам. Окружающие считали, что она выберет педагогическую профессию.
Как Ирина Шевчук попала в кино
Судьбу Шевчук изменил случай. В десятом классе она оказалась на съемочной площадке фильма Резо Чхеидзе «Ну и молодежь!». Первый опыт настолько увлек девушку, что она решила связать жизнь с экраном. Ирина начала готовиться к поступлению в театральный вуз Киева. Однако незадолго до экзаменов она узнала, что народный артист СССР Владимир Белокуров набирает национальный курс во ВГИКе. Шевчук отправилась в Москву и стала студенткой знаменитого института. Еще во время учебы начинающей актрисе предложили роль в картине Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие…». Фильм посвятили женщинам, спасавшим раненых советских солдат в годы войны. Работа принесла Ирине Шевчук широкую известность и любовь зрителей.
Фильмы с Ириной Шевчук
В 1972 году Шевчук окончила ВГИК и вернулась в Киев. Она начала работать на киностудии имени Александра Довженко, а затем активно снималась в проектах разных жанров. В фильмографии актрисы значатся «Приключения желтого чемоданчика», «...А зори здесь тихие», «Абитуриентка», «Марина», «Мужчины седеют рано», «Белый Бим Черное ухо» и «Я буду ждать». Позднее зрители увидели ее в фильмах «Государственная граница. Красный песок», «Кодекс молчания. На темной стороне луны», «Мужской зигзаг» и «Курортный роман». В новом тысячелетии артистка продолжила появляться на телевидении. Она сыграла в сериалах «Исцеление любовью», «Сонька — Золотая Ручка», «Женщина без прошлого», «Вангелия», «Снег растает в сентябре», «Украденное счастье» и «Ангел-хранитель». Среди поздних работ Шевчук — проекты «Настя, соберись!» и «Французский мастер».
Работа в Союзе кинематографистов и киноакадемии «Ника»
Организаторские навыки пригодились Ирине Шевчук не только в юности. В 1974 году она вошла в Союз кинематографистов СССР. С 1995 года актриса состояла в киноакадемии «Ника». В 2000 году знаменитость заняла пост вице-президента Гильдии актеров кино России. Шевчук участвовала в творческих встречах и приезжала в регионы, где общалась со зрителями. В 2018 году она посетила II Международный кинофестиваль «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде.
Роман Ирины Шевчук и Талгата Нигматулина
В молодости Ирина Шевчук встречалась с актером Талгатом Нигматулиным. Он учился на курс старше и пользовался большим вниманием среди студенток. Роман развивался стремительно: влюбленные почти не расставались. Позже Шевчук решила завершить отношения. Она считала, что два лидера не смогут сохранить гармонию в одной семье. Актриса не хотела жертвовать карьерными планами и превращаться в тень партнера. На ее решение повлияла и ветреность Нигматулина.
Муж, дочь и семейная трагедия актрисы
С будущим мужем Александром Афанасьевым Ирина Шевчук познакомилась на съемках программы «Товарищ кино». Музыкант, композитор и аранжировщик работал там музыкальным редактором. Сначала Ирина и Александр общались как друзья. Со временем они решили создать семью. Свадьбу сыграли скромно, в кругу близких. В первые годы супруги жили на съемной квартире. У пары родилась дочь Александра Афанасьева-Шевчук. Она получила образование на факультете продюсерства и экономики ВГИКа, но затем выбрала актерскую профессию. Для работы в кино дочь артистки получила второе высшее образование. В 2020 году Александр Афанасьев умер от онкологического заболевания. Его смерть стала тяжелой потерей для Ирины Шевчук и ее семьи.
Причина смерти Ирины Шевчук
24 февраля 2026 года Александра Афанасьева-Шевчук сообщила о смерти матери. По ее словам, последние три года жизни актриса боролась с онкологией. Дочь Ирины Шевчук подтвердила, что у матери диагностировали агрессивную форму рака желудка. Лечение лишь на некоторое время сдерживало болезнь. Александра рассказала, что нашла мать мертвой дома. Артистку решили похоронить на Троекуровском кладбище. Ирина Шевчук оставила заметный след в советском и российском кино, а зрители навсегда запомнили ее роли в известных фильмах и сериалах.