«Невозможно»: Александр Рогов раскрыл, что на самом деле выматывает его в работе
Стилист Александр Рогов объяснил, почему не устаёт от моды
Известный стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал о своём отношении к моде и работе в этой сфере.
В беседе с «Леди Mail» стилист ответил на вопрос, не боится ли он со временем устать от моды.
«Я бы хотел сказать, что я много лет не работаю в моде, а много лет живу в том, что мода — это часть моей жизни. Поэтому от того, что тебе безумно нравится, что тебя вдохновляет, заряжает, устать невозможно», — подчеркнул Александр.Стилист отметил, что все его проекты связаны с модой и стилем, но сильно отличаются друг от друга. В одних шоу он выслушивает истории людей и помогает им изменить гардероб, в других выступает модератором и ведущим, в третьих — провоцирует и играет.
«Каждый проект, с одной стороны, про одно и то же — про моду, но при этом они имеют совершенно разные подходы. Поэтому устать от этого невозможно», — заявил Рогов.Он добавил, что единственное, от чего он может устать, — это недосып.