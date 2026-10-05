«Невозможно»: Александр Рогов раскрыл, что на самом деле выматывает его в работе

05 октября 2026, 12:51

Стилист Александр Рогов объяснил, почему не устаёт от моды

Александр Рогов (Фото: Instagram* @alexandrrogov)

Известный стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал о своём отношении к моде и работе в этой сфере.





В беседе с «Леди Mail» стилист ответил на вопрос, не боится ли он со временем устать от моды.

«Я бы хотел сказать, что я много лет не работаю в моде, а много лет живу в том, что мода — это часть моей жизни. Поэтому от того, что тебе безумно нравится, что тебя вдохновляет, заряжает, устать невозможно», — подчеркнул Александр.

«Каждый проект, с одной стороны, про одно и то же — про моду, но при этом они имеют совершенно разные подходы. Поэтому устать от этого невозможно», — заявил Рогов.