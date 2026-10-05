Роспотребнадзор заинтересовался «Бургер Кингом» после видео с нарушениями
Роспотребнадзор запросил объяснения у владивостокского ресторана «Бургер Кинг» после появления видео с нарушениями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
Ранее в соцсетях распространились кадры, сделанные на кухне ресторана на улице Семёновской в центре Владивостока. Они свидетельствовали о том, что персонал не соблюдал санитарные нормы во время работы. Компания «Бургер Кинг» сообщила, что приостановила работу двух точек франчайзи после появления клипа.
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю изучило публикации относительно случившегося и обращения потребителей. После этого контролируемому лицу, которое ведёт деятельность на предприятиях общественного питания «Бургер Кинг» во Владивостоке, направили запрос с требованием пояснить указанные факты.
Когда пояснения рассмотрят, в отношении нарушителя будут предприняты меры в соответствии с законодательством РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Ситуация остаётся на контроле ведомства.
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