Роман с Верой Сотниковой, три брака и позднее отцовство: как живёт актёр Андрей Соколов
Актёр Андрей Соколов снискал известность после выхода откровенного фильма «Маленькая Вера». Роль Сергея в кинокартине Василия Пичула сделала артиста народным кумиром, выйти замуж за которого мечтали миллионы девушек. Однако в личной жизни актёра не всё так гладко. За плечами три брака, роман с Верой Сотниковой. Соколов стал отцом, когда ему было почти 50 лет. Подробнее – в материале «Радио 1».
Путь к актёрству Андрея Соколова
До того как стать актёром, Соколов трудился грузчиком, лаборантом, таксистом, сторожем и инженером. В 1986 году поступил на актёрский факультет Театрального института имени Бориса Щукина.
«Мне исполнилось 24. Это был последний рубеж. Один знакомый мне сказал: «Если ты не попробуешь сейчас, упустишь шанс и всю жизнь будешь жалеть». И я собрал волю в кулак и на негнущихся ногах пошёл относить документы в Школу-студию МХАТ и в Щукинское театральное училище. К тому моменту я уже с отличием окончил Московский авиационно-технологический институт, мог прилично зарабатывать и неплохо жить. Но когда проходил мимо театральных вузов, у меня поднималась температура и бешено билось сердце», — вспоминал Андрей Соколов.В Школу-студию МХАТ артист не поступил, а вот в Щукинское училище прошёл. Конкурс в этом учебном заведении тогда был почти 300 человек на место.
С 1990 года Андрей Соколов служит в «Ленкоме». Он так рассказывал о своём первом визите в качестве актёра театра:
«Я пребывал в эйфории целый месяц, который оставался до начала сезона. Когда в день сбора труппы пришёл в театр и на лестнице встретил Марка Захарова, который обратился ко мне по имени и отчеству, я просто чуть не лопнул от распиравшей меня гордости. Потом меня представляли другим артистам и торжественно вручили книжечку, которая называлась «Правила поведения актеров «Ленкома» вне театра». Такой внутренний этикет. Главная мысль состояла в том, что где бы ты ни находился, должен помнить о том, что ты избранный и работаешь в таком замечательном театре…»В 1991 году актёр окончил вечернее отделение Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) по специальности «переводчик» (с английского языка). В 1998 году Соколов окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров. По словам артиста, он хотел понять, чем режиссура отличается от актёрства.
Карьера в кино Андрея Соколова
Андрей Соколов первую роль в кино получил случайно. В 1987 году он прогуливался по Киностудии имени М. Горького в Москве в ожидании знакомой актрисы. В какой-то момент его заметил режиссёр Виталий Макаров и пригласил в свой музыкальный фильм-сказку «Она с метлой, он в черной шляпе».
Всесоюзную популярность Соколов снискал в 1988 году. Режиссёр Василий Пичул снял во всех смыслах провокационный фильм «Маленькая Вера». Успех у картины был ошеломляющим. Критики называли «Маленькую Веру» первым отечественным фильмом, преодолевшим табу на секс на советском экране, а Андрей стал первым секс-символом перестройки.
За всю карьеру актёр снялся более чем в 100 фильмах и телесериалах, среди них: «Искусство жить в Одессе», «Палач», «Царь Иван Грозный», «Предсказание», «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Адвокат», «Смерш», «Оттепель», «Уголь».
Три брака и роман с Верой Сотниковой
С первой женой Ириной Андрей Соколов познакомился в аэропорту. Родителям он избранницу так и не представил. Мама актёра утверждала, что именно после этой неудачи её сын зарёкся строить серьёзные отношения.
Вторая жена — модель и актриса Евгения Гусева-Легковская. Брак продлился всего один год.
Андрей Соколов всегда пользовался популярностью у женщин. Он как-то признавался, что у него бывали периоды, когда он менял избранниц как перчатки. По словам артиста, в таких случаях было важно правильно расставаться.
В разные периоды актёру приписывали романы с Мариной Влади, Патрисией Каас и Марией Голубкиной. Вера Сотникова лично рассказала о чувствах, которые в 90-е питала к коллеге по фильму «Охота на сутенера».
«Я полюбила его. Мы были такие красивые, классные. Надо было нас вместе больше снимать в те годы. Но с кинематографом и сценариями было всё плохо. Я сама не понимаю, почему у нас не сложилось все. Он мог реально стать моим мужем», — рассуждала Сотникова.Третья жена — Ольга Попова. Она младше актёра на 26 лет. Они познакомились в 2005 году в Санкт-Петербурге, где девушка подрабатывала демонстратором одежды в бутике. Официальный брак заключили в апреле 2010 года. В 2015 году Ольга ушла от мужа, забрав с собой пятилетнюю дочь Софью. Женщина заявила, что бросила супруга из-за его измен. Сейчас Ольга живёт с дочерью в Санкт-Петербурге.
Андрей Соколов сейчас
Андрей Соколов увлекается охотой. Он любит хорошее оружие, ароматические палочки, чайные церемонии. Актёр преподает, занимается творчеством и благотворительностью, иногда снимается кино. По словам Соколова, сейчас мало достойных кинопроектов.
«Хороших ролей мало, их в принципе мало, а размениваться на киношный фастфуд не хочется. Хочется, чтобы мое имя ассоциировалось с качественным продуктом. Для меня ценно и то, что я играю в театре. Выхожу на сцену и чувствую свои оголенные нервы — это очень важно, чтобы не зарастать плесенью. И нет ни одного актёра, который позволял бы себе играть вполноги <…> Это честность нашей профессии», — говорил он.
Но главное достижение артиста — дочь Софья. По словам друзей семьи Соколовых, у отца с девочкой складываются очень трепетные отношения.
«Единственная моя задача — где-то соломку подстелить, смягчить удар. Но что бы ни произошло, я всегда буду на стороне дочери», — сказал однажды Соколов.