13 августа 2025, 17:28

Актёр Андрей Соколов (Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев)

Актёр Андрей Соколов снискал известность после выхода откровенного фильма «Маленькая Вера». Роль Сергея в кинокартине Василия Пичула сделала артиста народным кумиром, выйти замуж за которого мечтали миллионы девушек. Однако в личной жизни актёра не всё так гладко. За плечами три брака, роман с Верой Сотниковой. Соколов стал отцом, когда ему было почти 50 лет. Подробнее – в материале «Радио 1».





Содержание Путь к актёрству Андрея Соколова Карьера в кино ​Андрея Соколова

Три брака и роман с Верой Сотниковой Андрей Соколов сейчас



Путь к актёрству Андрея Соколова

«Мне исполнилось 24. Это был последний рубеж. Один знакомый мне сказал: «Если ты не попробуешь сейчас, упустишь шанс и всю жизнь будешь жалеть». И я собрал волю в кулак и на негнущихся ногах пошёл относить документы в Школу-студию МХАТ и в Щукинское театральное училище. К тому моменту я уже с отличием окончил Московский авиационно-технологический институт, мог прилично зарабатывать и неплохо жить. Но когда проходил мимо театральных вузов, у меня поднималась температура и бешено билось сердце», — вспоминал Андрей Соколов.

Актёр Андрей Соколов (Фото: Instagram*, @andreysokolov.as)

«Я пребывал в эйфории целый месяц, который оставался до начала сезона. Когда в день сбора труппы пришёл в театр и на лестнице встретил Марка Захарова, который обратился ко мне по имени и отчеству, я просто чуть не лопнул от распиравшей меня гордости. Потом меня представляли другим артистам и торжественно вручили книжечку, которая называлась «Правила поведения актеров «Ленкома» вне театра». Такой внутренний этикет. Главная мысль состояла в том, что где бы ты ни находился, должен помнить о том, что ты избранный и работаешь в таком замечательном театре…»

Карьера в кино ​Андрея Соколова



Актёр Андрей Соколов (Фото: Instagram*, @andreysokolov.as)

Три брака и роман с Верой Сотниковой

«Я полюбила его. Мы были такие красивые, классные. Надо было нас вместе больше снимать в те годы. Но с кинематографом и сценариями было всё плохо. Я сама не понимаю, почему у нас не сложилось все. Он мог реально стать моим мужем», — рассуждала Сотникова.

Актриса Вера Сотникова (Фото: Instagram*, @sotnikova4141)





Андрей Соколов сейчас

Актёр Андрей Соколов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



«Хороших ролей мало, их в принципе мало, а размениваться на киношный фастфуд не хочется. Хочется, чтобы мое имя ассоциировалось с качественным продуктом. Для меня ценно и то, что я играю в театре. Выхожу на сцену и чувствую свои оголенные нервы — это очень важно, чтобы не зарастать плесенью. И нет ни одного актёра, который позволял бы себе играть вполноги <…> Это честность нашей профессии», — говорил он.

«Единственная моя задача — где-то соломку подстелить, смягчить удар. Но что бы ни произошло, я всегда буду на стороне дочери», — сказал однажды Соколов.