«Зачем так издеваться над людьми?» Соседов оценил рэп в исполнении Долиной

13 августа 2025, 17:08

Соседов назвал рэп в исполнении Ларисы Долиной жалким зрелищем

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

Певица Лариса Долина недавно попробовала себя в рэпе: в компании молодых исполнителей она прочитала в этом жанре свою старую песню «Погода в доме». Реакция в сети оказалась неоднозначной — кто‑то назвал номер вульгарным, кто‑то высмеял артистку. Общественная Служба Новостей поинтересовалась у критиков, как они оценивают попытку звезды.





Музыкальный критик Сергей Соседов выразил резкую критику: по его мнению, Долина не понимает, когда стоит остановиться, и её эксперимент выглядит жалко и вызывает только смех. Он посоветовал певице сосредоточиться на привычном репертуаре, а не подвергать слушателей подобным «экспериментам».



Соседов добавил, что если рэп ей не по силам, лучше исполнять «Погоду в доме» в эстрадной манере, к которой привыкла аудитория, и вернуться к своему обычному стилю.





«Зачем так издеваться над людьми?» — задался вопросом критик.