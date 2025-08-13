На похоронах Ивана Краско произошла ритуальная стрельба

13 августа 2025, 16:53

Во время похорон актера Ивана Краско произошла ритуальная стрельба. Об этом сообщает издание «МК в Питере».





Выстрел из пистолета был сделан после отпевания и погребения артиста. Это стало ритуалом, так как Краско являлся почетным гражданином Санкт-Петербурга и бывшим военным. Как рассказал корреспондент издания, выстрел привел всех в шок, так как был сделан из-за спин гостей похорон и стал неожиданным.





«Кто-то выстрелил в небо недавно из какого-то пистолета на кладбище, около места, где было отпевание . Один из гостей. Какой-то мужчина. Все были в шоке», — сказано в сообщении.