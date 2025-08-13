«Одним говорила одно, другим — другое»: бывшая жена Краско обвинила его сиделку во вранье

13 августа 2025, 16:53

Наталья Вяль заявила, что сиделка Краско Пашкова врала о состоянии артиста

Иван Краско (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Бывшая жена Ивана Краско, Наталья Вяль в беседе с NEWS.ru, уверена, что артист мог бы прожить дольше, если бы не действия его сиделки Дарьи Пашковой.





По её словам, Пашкова систематически вводила в заблуждение окружение: когда Краско нужно было ложиться в больницу, она якобы говорила всем, что он этого не хочет.





«Одним она говорила одно, другим — другое. Они собирали деньги на лечение, а потом оказалось, что собирали на её лечение. Совершенно непонятно, зачем она это делала», — цитирует Вяль NEWS.ru.