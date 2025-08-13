«Одним говорила одно, другим — другое»: бывшая жена Краско обвинила его сиделку во вранье
Наталья Вяль заявила, что сиделка Краско Пашкова врала о состоянии артиста
Бывшая жена Ивана Краско, Наталья Вяль в беседе с NEWS.ru, уверена, что артист мог бы прожить дольше, если бы не действия его сиделки Дарьи Пашковой.
По её словам, Пашкова систематически вводила в заблуждение окружение: когда Краско нужно было ложиться в больницу, она якобы говорила всем, что он этого не хочет.
«Одним она говорила одно, другим — другое. Они собирали деньги на лечение, а потом оказалось, что собирали на её лечение. Совершенно непонятно, зачем она это делала», — цитирует Вяль NEWS.ru.
Ранее также сообщалось о реакции сиделки на слухи об их c Краско романе. Ивана Краско не стало 9 августа. Звезду отечественного кинематографа похоронят в Петербурге рядом с сыном Андреем.