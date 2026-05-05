Роман с виджеем и трудный путь к беременности: жизнь и творчество любимицы Богомолова Александры Ребенок. Какое у нее происхождение фамилии?
6 мая исполняется 46 лет Александре Вячеславовне Ребенок — российской актрисе театра и кино, телеведущей, лауреату премии «Золотой орёл», ведущей артистке МХТ имени А. П. Чехова и Театра на Бронной. За последние годы она закрепила за собой репутацию одной из самых успешных артисток современного российского искусства. Подробнее о ее жизни и карьере — в материале «Радио 1».
Биография Александры Ребенок: семья и образованиеАлександра Ребенок родилась в Москве 6 мая 1980 года. Ее родители не имели отношения к киноиндустрии или театральной среде. Мать работала технологом и модельером одежды. Отец был доктором физико-математических наук, а после рождения младшего сына перешел работать в банковскую сферу.
Папа актрисы по национальности белорус. Именно от него Александра получила редкую фамилию, в которой ударение ставится на последний слог.
С ранних лет Александра пробовала себя сразу в нескольких направлениях искусства. Девять лет она серьезно занималась рисованием, участвовала в конкурсах, занимала призовые места и получала награды.
«При этом акварель, натюрморты, живопись на пленэре, лепка на меня наводили тоску. Я обожала монументальную станковую композицию, объемные формы. А параллельно я играла в детском музыкальном театре и обучалась музыке», — делилась Ребенок.В 1994 году она окончила детскую школу искусств. Спустя три года получила диплом колледжа имени Галины Вишневской по классу фортепиано. Параллельно она выступала в детском музыкальном театре и продолжала заниматься музыкой.
Первые шаги к профессии и поступление в театральный вузС 1997 по 1999 год Александра Ребенок училась в Московском государственном университете культуры и искусств, где осваивала режиссерское направление. Позднее по совету преподавателя она решила попробовать силы в актерской профессии и поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина.
Диплом артистка получила в 2003 году. Позже Александра признавалась, что путь в профессию не был легким. Поступить ей удалось только с третьей попытки.
Телевидение в жизни Александры РебенокПосле окончания учебы театральная карьера Ребенок сразу не сложилась, и будущая звезда отправилась работать на телевидение. Она сотрудничала с каналами «О2 ТВ» и «Культура». На последнем принимала участие в проекте «Полиглот», где за ограниченное количество часов пыталась освоить английский язык.
Чтобы расширить кругозор и укрепить интеллектуальную базу, Александра посещала факультет журналистики МГУ в качестве вольнослушателя. Позже ее пригласили на MTV, где она вела реалити-шоу «Мама, я хочу стать звездой».
Также Ребенок работала в проекте «Косметический ремонт» на «Муз-ТВ», где помогала героям менять стиль и внешний образ. В 2010 году артистка вошла в состав русско-британского ток-шоу J-Factory, режиссером которого выступил Крис Уэйт.
Театральная карьера Александры РебенокПопулярность на телевидении постепенно открыла ей путь в театральные постановки. В «Театре.doc» Александра сыграла в спектакле Юрия Клавдиева «Заполярная правда». Затем последовали работы в таких постановках, как «Синий слесарь», «Жизнь удалась», «89–93. Сквоты», «Час восемнадцать».
Кроме того, с ее участием выходили проекты на сценах Центра драматургии и режиссуры имени М. Рощина и А. Казанцева, Театра наций, МХТ имени А. П. Чехова и Театра на Бронной. Со временем Александра вошла в число ведущих актрис крупнейших столичных сцен.
Карьера в кино: сериал «Школа» и работа с БогомоловымСниматься в кино Александра Ребенок начала в начале 2000-х годов, однако широкая узнаваемость пришла позже.
Переломным моментом стало сотрудничество с Валерией Гай Германикой. Роль учительницы физики в сериале «Школа» сделала артистку известной широкой аудитории. После этого предложения стали поступать регулярно.
Значительная часть кинокарьеры актрисы связана с режиссером Константином Богомоловым. Именно в его проектах Александра окончательно сформировала узнаваемый экранный образ — интеллектуальной, ироничной, внешне спокойной, но внутренне сложной женщины с двойным дном.
Среди наиболее заметных работ актрисы выделяются сериалы «Содержанки», «Безопасные связи» и «Кеша должен умереть», созданные в сотрудничестве с Константином Богомоловым. Сам режиссер признавался, что работал с Александрой жестко и требовательно.
«Я старался вытравить из нее вещи, с которыми она пыталась работать. А я беспощадно к этому отнесся и был груб, криклив, несдержан. Очень благодарен ей за то, что она выдержала это. Для меня Саша — не просто человек команды. Это друг, талисман в моей работе. С Сашей мы совпали по видению жизни, по юмору, по какому-то яду, который есть в каждом театральном человеке. Важно, чтобы этот яд был игровой», — говорил он.Александра Ребенок никогда не ограничивалась одним жанром. В ее фильмографии есть исторические драмы, в том числе «Обитель», психологические триллеры вроде «Метода», а также ироничные современные истории, например «Беспринципные».
Личная жизнь Александры РебенокО ее романе с виджеем Чаком — Михаилом Климовым — общественность узнала лишь из его слов. По словам Климова, они сблизились на фестивале «Кубана».
«Мы три дня провели вместе и по возвращении поняли, что жить друг без друга не можем. У нас получился идеальный тандем. Скажу честно, Сашу я давно заприметил. Фильмы с ней все пересмотрел. А уж как впечатлила откровенная фотосессия в журнале MAXIM — не передать словами!», — делился виджей.Пара даже создала творческое объединение «ВЫ», в рамках которого занималась перформансами и выступала на поэтических вечерах. Однако уже на церемонии Московского международного кинофестиваля в 2012 году Александра появилась с другим спутником.
Муж Александры Ребенок — актер Алексей Вертков
А в 2014 году на съемочной площадке проекта «До свидания, мама!» Александра познакомилась с актером Алексеем Вертковым, артистом студии Сергея Женовача. Ранее Ребенок заявлала, что никогда не будет строить отношения с коллегой, однако ради Алексея сделала исключение.
Вертков начал настойчиво ухаживать за актрисой, и со временем она ответила взаимностью. Позже Александра объясняла, для нее было важно чувствовать рядом человека, который поддерживает, защищает и понимает специфику актерской жизни.
«Профессия здесь совсем ни при чем, это просто индивидуальное Лешино качество. Важно, чтобы дом был домом, а не сценой или съемочной площадкой. Когда муж из той же среды, ему не надо объяснять, что такое нелегкий репетиционный период, почему на два месяца надо уехать в другой город на съемки, и это вовсе не означает, что любви конец. А если ты, придя вечером, уставшая, не разговариваешь, это вовсе не признак того, что у тебя кто-то появился», — отмечала Ребенок.Путь к материнству для актрисы оказался непростым. На протяжении полутора лет супруги не могли зачать ребенка, несмотря на хорошие медицинские показатели. По словам Александры, помочь смог остеопат, который обратил внимание не только на физическое состояние, но и на психологическое напряжение, стремление все контролировать и привычку брать на себя чрезмерную ответственность.
«Он мне сказал, что я веду себя как мужчина: сама принимаю решения, взваливаю все на себя, то есть ничего женского во мне, в моем животе не осталось. У меня, по его словам, настолько каменный живот и такие жесткие, негибкие органы, что забеременеть все равно не получится, как бы мы ни хотели», — вспоминала актриса.После курса работы ситуация изменилась. В июле 2017 года Александра Ребенок родила сына Ивана. В августе 2020 года в семье появился второй ребенок — дочь Вера.
Александра Ребенок сейчасСегодня актриса продолжает активно работать в театре и кино. Она регулярно выходит на сцену МХТ имени А. П. Чехова и Театра на Бронной, совмещая репертуарные спектакли со съемками.
В феврале 2025 года фильмографию Александры пополнила роль придворной фрейлины и хозяйки великосветского салона Марии Нессельроде в биографической картине «Натали и Александр».
В мае 2026 года рабочий график артистки остается максимально насыщенным: в Театре на Бронной она занята в ключевых постановках «Бесы Достоевского», «Дачники на Бали» и «Новая оптимистическая», а в МХТ имени Чехова актрису можно увидеть в спектаклях «8 разгневанных женщин» и «Кабала святош».
Кроме того, она участвует в антрепризных проектах «Наедине» и «Имя» на сцене Театра Эстрады.