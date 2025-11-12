Названы лучшие певцы современной российской эстрады
Дворцов назвал лучшими певцами современной российской эстрады Куртукову и SHAMAN
Несмотря на обилие молодых исполнителей на современной эстраде, в России есть артисты, с которыми трудно соперничать.
Об этом заявил Общественной Службе Новостей продюсер Сергей Дворцов.
«К лучшим и наиболее талантливым артистам современной российской эстрады я могу причислить SHAMAN, Татьяну Куртукову, Григория Лепса, Надежду Кадышеву, Григория Лепса, Татьяну Буланову, Полину Гагарину», — сказал собеседник.
Он подчеркнул, что названные звезды подтвердили свои вокальные данные и продолжают радовать публику. По его мнению, они не только сильные вокалисты, но и искренние патриоты, любимцы зрителей. При этом продюсер отказался уточнять, кого из уехавших артистов можно считать лучшими исполнителями России.