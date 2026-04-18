Роман со Шнуровым, два несостоявшихся брака и брошенные дети: с кем нашла новое счастье звезда «Контейнера» Оксана Акиньшина?

Актрисе, известной зрителю по провокационной драме «Лиля навсегда», мелодраме «Стиляги» и громкой роли в сериале «Контейнер», Оксане Акиньшиной 19 апреля исполняется 39 лет. В 13 лет она стремительно ворвалась в мир кино, исполнив главную роль в фильме Сергея Бодрова «Сестры». С тех пор она продолжает радовать зрителей своим творчеством. О жизни одной из самых ярких звезд отечественного кинематографа читайте в материале «Радио 1».




Ранние годы

Оксана Акиньшина родилась 19 апреля 1987 года в обычной ленинградской семье, где папа работал автослесарем, мать — бухгалтером. Девочка не очень любила учиться, при этом охотно занималась танцами и посещала модельное агентство.

В 2000 году, по настоянию своего руководителя из модельного агентства, Акиньшина приняла участие в кастинге для фильма «Сестры». В то время она не испытывала никакого интереса к киноиндустрии и не стремилась произвести впечатление на режиссёра Сергея Бодрова-младшего.

Именно это его и привлекло. Бодров-младший был поражён её энергией и смелостью, и это вдохновило его предложить ей главную роль в своём фильме «Сестры». Так начался путь 13-летней Акиньшиной в кино.

Актриса без диплома

После успеха «Сестер» Оксана продолжила сниматься в кино, полностью отстранившись от школы. Уже через год после работы с Бодровым она шокировала Канны драмой «Лиля навсегда», где сыграла девочку-подростка, попавшую в сексуальное рабство. Дальше был Голливуд — эпизод в «Превосходстве Борна», затем «Стиляги», «Волкодав из рода Серых Псов», «Капитанские дети», «Обратный отсчёт».

Аттестат о среднем образовании она получила только в 2008 году в возрасте 21 года. Позже актриса поступала учиться на искусствоведа, но пройти обучение до конца так и не смогла. Оксана Акиньшина является звездой кино, не имея ни среднего специального, ни высшего образования.

Роман со Шнуровым

В 2003 году Акиньшина играла в фильме «Игры мотыльков». Сергей Шнуров тогда писал музыку к фильму и сыграл в нем пару эпизодических ролей. На съемочной площадке и познакомились юная актриса и провокационный певец.
«Этот дурак явился на съемки пьяный, просто никакой... А потом я уже осталась в его номере. «Ну чего? Раздевайся давай!» И дело пошло», — вспоминала Акиньшина в интервью KP.RU.
29-летний лидер группы «Ленинград» развелся с женой и стал жить с 16-летней школьницей. Шнуров стремился приобщить актрису к знаниям. Он буквально поднимал её с постели и вёл в школу.
«А я хотела спать, упиралась, била его всем, что под руку попадется. По вечерам, бывало, напивались, могли влить в себя три бутылки водки», — говорила Оксана.
Отношения с Сергеем Шнуровым были яркими, местами безрассудными и продлились около 5 лет. Актриса и музыкант расстались друзьями и до сих пор неплохо общаются.

Пощечины Зеленскому

Владимир Зеленский и Окасана Акиньшина (Фото: скриншот к/ф «8 первых свиданий»)

Тогда еще с актером Владимиром Зеленским Акиньшина играла в фильме «8 первых свиданий». В фильме актёры сыграли персонажей, которые по воле случая оказались в одной постели.
«На съемках "Высоцкого" я научилась давать пощечины, так что Вову била уже профессионально», — цитирует артистку News.ru.
После выхода в прокат этого фильма появились слухи о романе Акиньшиной с Зеленским, однако ни одна из сторон это не подтвердила.

Особенный ребенок

Первого сына Филиппа Оксана родила в 2009 году. Его отцом стал директор пиар-компании Дмитрий Литвинов. Роман вспыхнул в 2008 году, и через 2 месяца Акиньшина уже была замужем за Литвиновым. После рождения ребенка актриса сразу же подала на развод, а ребенка отвезла маме в Санкт-Петербург.

В беседах с актрисой журналисты нередко затрагивали тему сына, но актриса предпочитала не комментировать жизнь Филиппа. Она лишь говорила, что с мальчиком всё в порядке и он отлично проводит время с бабушкой, не испытывая никакой тоски по ней. Поклонники и представители прессы с готовностью принимали на веру всё, что говорила актриса, но только до определённого момента.

Оксана Акиньшина с детьми Константином и Эмми (Фото: Instagram*@akinshok2013)
В своём втором браке с кинопродюсером Арчилом Геловани Акиньшина стала матерью ещё двоих детей — сына Константина и дочки Эмми, но уже не считала нужным их прятать. В сети начались разные разговоры по поводу старшего ребенка артистки, тогда Оксана сообщила публике:
«Филипп живет в Петербурге с моей мамой. У него не все просто с точки зрения здоровья, поэтому они живут там. Об этом никто особо не знает, и лучше об этом не говорить».
Значительно позже знакомые актрисы сообщили, что ее сыну поставили диагноз «аутизм» и ему необходим постоянный уход, который Акиньшина в силу своей занятости дать не может. Отношения с Геловани не долго радовали идиллией,в 2018 году стало известно о разводе пары. Долгое время семья проживала в Швейцарии, где Константин успел пойти в англоязычную школу. После развода Оксана вернулась в Москву, а ее супруг с детьми переехали жить в Грузию.
«Они всё мирно решили. Ей никто не запрещает видеться с детьми в любое удобное для нее время. И она приезжает в Тбилиси. Останавливается в гостинице. Они видятся с мамой», — рассказал знакомый кинопродюсера KP.RU.

Данила Козловский и Окасана Акиньшина (Фото: Instagram*@akinshok2013)
Новая глава жизни акиньшиной- роман с Данилой Козловским. Слухи об их связи ходили давно, но в 2025 году пара перестала скрываться: совместное путешествие в Африку и трогательные посты в соцсетях подтвердили статус «главной пары российского бомонда».

Новые творческие работы Акиньшиной

Сегодня карьера Акиньшиной не стоит на месте. 2025 год выдался для актрисы урожайным на проекты, свет увидели картины «Константинополь», «Огненный мальчик», «Семейный призрак» и «Сказочные выходные». Что касается 2026 года, то зрители уже сегодня могут оценить её работу в жанре детективного триллера. В апреле 2026 года стартовал показ сериала «Отпечатки» о маньяке, где Оксана исполнила главную роль.

Елена Генералова

