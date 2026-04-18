Роман со Шнуровым, два несостоявшихся брака и брошенные дети: с кем нашла новое счастье звезда «Контейнера» Оксана Акиньшина?
Актрисе, известной зрителю по провокационной драме «Лиля навсегда», мелодраме «Стиляги» и громкой роли в сериале «Контейнер», Оксане Акиньшиной 19 апреля исполняется 39 лет. В 13 лет она стремительно ворвалась в мир кино, исполнив главную роль в фильме Сергея Бодрова «Сестры». С тех пор она продолжает радовать зрителей своим творчеством. О жизни одной из самых ярких звезд отечественного кинематографа читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Оксана Акиньшина родилась 19 апреля 1987 года в обычной ленинградской семье, где папа работал автослесарем, мать — бухгалтером. Девочка не очень любила учиться, при этом охотно занималась танцами и посещала модельное агентство.
В 2000 году, по настоянию своего руководителя из модельного агентства, Акиньшина приняла участие в кастинге для фильма «Сестры». В то время она не испытывала никакого интереса к киноиндустрии и не стремилась произвести впечатление на режиссёра Сергея Бодрова-младшего.
Именно это его и привлекло. Бодров-младший был поражён её энергией и смелостью, и это вдохновило его предложить ей главную роль в своём фильме «Сестры». Так начался путь 13-летней Акиньшиной в кино.
Актриса без диплома
После успеха «Сестер» Оксана продолжила сниматься в кино, полностью отстранившись от школы. Уже через год после работы с Бодровым она шокировала Канны драмой «Лиля навсегда», где сыграла девочку-подростка, попавшую в сексуальное рабство. Дальше был Голливуд — эпизод в «Превосходстве Борна», затем «Стиляги», «Волкодав из рода Серых Псов», «Капитанские дети», «Обратный отсчёт».
Аттестат о среднем образовании она получила только в 2008 году в возрасте 21 года. Позже актриса поступала учиться на искусствоведа, но пройти обучение до конца так и не смогла. Оксана Акиньшина является звездой кино, не имея ни среднего специального, ни высшего образования.
Роман со Шнуровым
В 2003 году Акиньшина играла в фильме «Игры мотыльков». Сергей Шнуров тогда писал музыку к фильму и сыграл в нем пару эпизодических ролей. На съемочной площадке и познакомились юная актриса и провокационный певец.
«Этот дурак явился на съемки пьяный, просто никакой... А потом я уже осталась в его номере. «Ну чего? Раздевайся давай!» И дело пошло», — вспоминала Акиньшина в интервью KP.RU.29-летний лидер группы «Ленинград» развелся с женой и стал жить с 16-летней школьницей. Шнуров стремился приобщить актрису к знаниям. Он буквально поднимал её с постели и вёл в школу.
«А я хотела спать, упиралась, била его всем, что под руку попадется. По вечерам, бывало, напивались, могли влить в себя три бутылки водки», — говорила Оксана.Отношения с Сергеем Шнуровым были яркими, местами безрассудными и продлились около 5 лет. Актриса и музыкант расстались друзьями и до сих пор неплохо общаются.
Пощечины Зеленскому
Тогда еще с актером Владимиром Зеленским Акиньшина играла в фильме «8 первых свиданий». В фильме актёры сыграли персонажей, которые по воле случая оказались в одной постели.
«На съемках "Высоцкого" я научилась давать пощечины, так что Вову била уже профессионально», — цитирует артистку News.ru.После выхода в прокат этого фильма появились слухи о романе Акиньшиной с Зеленским, однако ни одна из сторон это не подтвердила.
Особенный ребенокПервого сына Филиппа Оксана родила в 2009 году. Его отцом стал директор пиар-компании Дмитрий Литвинов. Роман вспыхнул в 2008 году, и через 2 месяца Акиньшина уже была замужем за Литвиновым. После рождения ребенка актриса сразу же подала на развод, а ребенка отвезла маме в Санкт-Петербург.
В беседах с актрисой журналисты нередко затрагивали тему сына, но актриса предпочитала не комментировать жизнь Филиппа. Она лишь говорила, что с мальчиком всё в порядке и он отлично проводит время с бабушкой, не испытывая никакой тоски по ней. Поклонники и представители прессы с готовностью принимали на веру всё, что говорила актриса, но только до определённого момента.
В своём втором браке с кинопродюсером Арчилом Геловани Акиньшина стала матерью ещё двоих детей — сына Константина и дочки Эмми, но уже не считала нужным их прятать. В сети начались разные разговоры по поводу старшего ребенка артистки, тогда Оксана сообщила публике:
«Филипп живет в Петербурге с моей мамой. У него не все просто с точки зрения здоровья, поэтому они живут там. Об этом никто особо не знает, и лучше об этом не говорить».Значительно позже знакомые актрисы сообщили, что ее сыну поставили диагноз «аутизм» и ему необходим постоянный уход, который Акиньшина в силу своей занятости дать не может. Отношения с Геловани не долго радовали идиллией,в 2018 году стало известно о разводе пары. Долгое время семья проживала в Швейцарии, где Константин успел пойти в англоязычную школу. После развода Оксана вернулась в Москву, а ее супруг с детьми переехали жить в Грузию.
«Они всё мирно решили. Ей никто не запрещает видеться с детьми в любое удобное для нее время. И она приезжает в Тбилиси. Останавливается в гостинице. Они видятся с мамой», — рассказал знакомый кинопродюсера KP.RU.
Новая глава жизни акиньшиной- роман с Данилой Козловским. Слухи об их связи ходили давно, но в 2025 году пара перестала скрываться: совместное путешествие в Африку и трогательные посты в соцсетях подтвердили статус «главной пары российского бомонда».