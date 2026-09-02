02 сентября 2026, 16:34

Марина Зудина (Фото: Instagram* / marinazudina_official)

Вот уже шесть лет Марина Зудина — вдова легендарного актера Олега Табакова. Мэтр ушел из жизни весной 2018 года. С того времени Зудину то и дело обсуждали пользователи Сети. Сначала ее подозревали в романе с Андреем Смоляковым, затем прокомментировали ссору с Владимиром Машковым в «Табакерке» и бойкот Константина Богомолова, а подлила «масла в огонь» скандальный инцидент с несостоявшейся невесткой Софьей Синицыной и тайной внучкой Мией. Сегодня Марину Зудину тяжело узнать. В последнее время общественность вовсю судачит о ее внешних изменениях и явных погрешностях пластических хирургов. Подробнее о ее жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Роман со Смоляковым Почему Марину Зудину убрали со сцены Зудину заменили мужчиной Отношения с внучкой Пластика как у Деми Мур Марина Зудина сейчас

Роман со Смоляковым

Марина Зудина (Фото: Instagram* / marinazudina_official)



Почему Марину Зудину убрали со сцены

Марина Зудина, Мария Табакова и Павел Табаков (Фото: Instagram* / marinazudina_official)

Зудину заменили мужчиной

Отношения с внучкой

Мия Табакова (Фото: Instagram* / marinazudina_official)

Пластика как у Деми Мур

Марина Зудина сейчас