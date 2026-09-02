Роман со Смоляковым, пластика как у Деми Мур и конфликт с Машковым: почему вдову Олега Табакова Марину Зудину заменили на сцене?
Вот уже шесть лет Марина Зудина — вдова легендарного актера Олега Табакова. Мэтр ушел из жизни весной 2018 года. С того времени Зудину то и дело обсуждали пользователи Сети. Сначала ее подозревали в романе с Андреем Смоляковым, затем прокомментировали ссору с Владимиром Машковым в «Табакерке» и бойкот Константина Богомолова, а подлила «масла в огонь» скандальный инцидент с несостоявшейся невесткой Софьей Синицыной и тайной внучкой Мией. Сегодня Марину Зудину тяжело узнать. В последнее время общественность вовсю судачит о ее внешних изменениях и явных погрешностях пластических хирургов. Подробнее о ее жизни — в материале «Радио 1».
Роман со СмоляковымУже спустя год после смерти Олега Табакова, а именно, в конце 2019 года, овдовевшей женщине стали активно приписывать тайные отношения с женатым актером Андреем Смоляковым. А все из-за того, что артистов засняли в Лондоне на Неделе российского кино.
Андрей и Марина тепло улыбались друг другу и обнимались при выходе в свет. Поэтому неудивительно, что многие журналисты захотели рассказать о переменах в личной жизни Марины Зудиной. Актриса отмечала, что Смоляков в Лондоне был с супругой, а их связывает 30-летняя дружба и не более.
Почему Марину Зудину убрали со сценыПосле ухода Олега Табакова из жизни Зудина больше не была топовой актрисой «Табакерки». Под удар попал и ее сын, Павел Табаков, который тоже потерял большое количество ролей. Марина не таила, что за шесть лет она не получила ни одной ключевой роли на родной сцене. А ведь при Табакове она считалась примой «Табакерки».
У Марины Зудиной не сложились творческие отношения с новым худруком «Табакерки» Владимиром Машковым. Не рассмотрев ее талант и талант сына, Народный артист РФ просто убрал ее со сцены. Однако штатной актрисой она все же осталась, получает заработную плату. Судачат, что под 200 тысяч рублей ежемесячно.
Если на Владимира Машкова Марина все еще обижена, то Константину Хабенскому она выражает искреннюю благодарность. Оказалось, что худрук МХТ им. Чехова не забыл о ней хотя бы из уважения к ее почившему мужу. В театре Зудина занята в трех спектаклях, вышедших еще при жизни Табакова.
Зудину заменили мужчинойТри года назад Марина Зудина должна была участвовать у Константина Богомолова в спектакле «На всякого мудреца» одного из ключевых персонажей — Софью Турусину. Но в последний момент режиссер решил внести корректировки и вдову Табакова вдруг заменили другим артистом — мужчиной. А до этого Богомолов исключил ее из театральной постановки «Идеальный муж».
Марина Зудина не стала открыто скандалить, поскольку именно Константин Богомолов открыл перед ней киноиндустрию и обеспечил ролью в сериале «Содержанки». Именно поэтому вдова легендарного актера говорила, что просто «концепция поменялась».
Отношения с внучкойО внучке Мии Марина рассказала, когда малышке исполнился год. Это дочь ее старшего сына, Павла Табакова и актрисы Софьи Синицыной. Кстати, бракосочетания не было, вместо этого молодые родители живут отдельно друг от друга.
Девочка живет с мамой, а Павел Табаков сполна выполняет родительские обязанности. Души не чает в единственной внучке и Зудина. Говорит, что с радостью с ней проводит время и даже выставляет фото подросшей малышки в соцсетях.
Пластика как у Деми МурРади сохранения молодости артистка прибегала к косметолконогическим процедурам, в том числе разным видам иглоукалываний. А потом Марина постоянно начала обращаться к филлерам с вытекающими побочными эффектами. В настоящий момент вдову Табакова не узнать.
Сначала артистка удивила заметными переменами во внешности на прощании с Ириной Мирошниченко, а потом испугала фанатов в программе «Мой герой». Эксперты полагают, что Народная артистка РФ легла под нож пластического хирурга и сделала операцию, которую ранее выполнила американская актриса Деми Мур и нарвалась на волну хейта. Некоторые полагают, что Зудина выполнила эндоскопический лифтинг и пластику губ по методу Кессельринга.
Марина Зудина сейчасВдова Олега Табакова по-прежнему числится в труппе «Табакерки», выходит на подмостки МХТ и снимается в громких проектах (одним из самых обсуждаемых последних сериалов с ее участием стал триллер «Содержанки»).
Актриса ведет свой блог, изредка посещает светские мероприятия и признается в интервью, что после ухода Олега Павловича круг ее общения сильно сузился, поэтому сейчас она рассчитывает преимущественно на собственные силы.