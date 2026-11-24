Роман в 30 лет с 17-летней школьницей, слухи об отношениях с Тереховой и санкции ЕС: как сейчас живёт ведущий «Вестей» Эрнест Мацкявичюс?
Эрнест Гедревич Мацкявичюс — российский журналист и телеведущий, член Академии российского телевидения, ведущий программы «Вести в 20:00» на телеканале «Россия-1». В 2025 году он стал лауреатом премии «ТЭФИ», а также руководит институтом «Первая Академия медиа» РЭУ имени Г. В. Плеханова. 25 ноября журналист отмечает 58-летие. Как складывалась его карьера, кто стал его супругой и что известно о семье телеведущего — в материале «Радио 1».
Биография Эрнеста Мацкявичюса: детство и творческая семьяЭрнест Мацкявичюс родился 25 ноября 1968 года в Вильнюсе. Его отец, Гедрюс Мацкявичюс, по национальности литовец, был создателем театра пластической драмы и получил звание заслуженного артиста России. Мама, Марина Мацкявичене, русская, работала журналистом.
В семье царила творческая атмосфера, поэтому Эрнест с ранних лет интересовался литературой и искусством. Он рано освоил чтение и письмо, а ещё в начальной школе начал сочинять стихи, небольшие рассказы и сценарии для спектаклей кукольного театра. Неудивительно, что мальчик тянулся к творчеству: отец выступал в театре пантомимы и в 1967 году получил звание «Лучший мим Прибалтики».
Когда Эрнесту исполнилось десять лет, семья переехала в Москву. Марина Мацкявичене продолжила журналистскую карьеру: она сотрудничала с газетами «Вечерняя Москва» и «Труд», а также писала для журнала «Крокодил». Гедрюс Мацкявичюс поступил в ГИТИС, а спустя несколько лет возглавил самодеятельную студию пантомимы при Доме культуры Института атомной энергии имени И. В. Курчатова.
Родители воспитывали сына в атмосфере доверия и свободы. В их доме не привыкли ограничивать ребёнка строгими запретами. В одном из интервью телеведущий рассказывал, что примерно с 11 лет ощущал себя взрослым и самостоятельным человеком. Родители не пытались убедить его в обратном и относились к нему как к личности.
По словам Мацкявичюса, такой подход помог ему избежать многих подростковых ошибок, на которые ровесники порой шли ради самоутверждения. Он не курил и не пил, поскольку понимал, что этим огорчит родителей, а обманывать близких он не хотел. В подростковом возрасте Эрнест увлекался брейк-дансом, занимался карате и получил зелёный пояс, учился играть на гитаре и много читал.
Начало карьеры Эрнеста Мацкявичюса на телевиденииПосле школы Эрнест Мацкявичюс отправился служить в пограничные войска. Вернувшись из армии, он решил продолжить семейную традицию и связать жизнь с журналистикой. Для этого молодой человек поступил на факультет журналистики Московского государственного университета.
Телевизионная карьера Мацкявичюса началась ещё во время учёбы. В 1991 году, когда он был первокурсником, журналист устроился корреспондентом в телекомпанию «ВИД». Уже через несколько месяцев ему доверили вести программу «13-31».
Спустя год Эрнест стал корреспондентом программы «Архипелаг» на Первом канале. Кроме того, он готовил материалы для международного проекта «Центральный экспресс». Так молодой журналист постепенно осваивал разные направления телевизионной работы и получал профессиональный опыт.
В 1993 году Мацкявичюс перешёл на НТВ. Следующие восемь лет он работал парламентским корреспондентом и освещал деятельность российских законодателей. Осенью 2001 года журналист покинул телеканал и присоединился к команде ТВ-6.
На новом месте Эрнест попробовал себя в нескольких форматах. Он работал репортёром реалити-шоу «За стеклом», а также стал ведущим программы «Тушите свет».
Работа на канале «Россия-1» и известные телевизионные проектыВ 2002 году Эрнест Мацкявичюс пришёл на телеканал «Россия-1». Сначала он работал автором и ведущим утренней программы «Пролог». Уже в мае 2006 года журналист стал одним из главных лиц информационного вещания канала, начав вести программы «Вести» и «Вести+».
Одним из заметных этапов его телевизионной карьеры стала работа над программой «Разговор с Владимиром Путиным: продолжение». Мацкявичюс регулярно участвовал в её выпусках.
В 2015 году Мацкявичюс публично заявил, что отказывается от международных эталонов журналистики. Он объяснил свою позицию условиями информационной войны и необходимостью защищать свою страну в медиапространстве. По мнению телеведущего, готовность к обороне должна стать одним из главных профессиональных рефлексов журналистов.
Преподавательская деятельность и «Первая Академия медиа»Помимо работы в эфире, Эрнест Мацкявичюс развивает собственные образовательные проекты. В 2017–2018 годах он занялся созданием профессиональных медиаструктур и основал «Первую Академию медиа» на базе Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС. Журналист возглавил учреждение и сосредоточился на подготовке специалистов для современной медиаиндустрии.
Проект постепенно расширялся. В 2021 году академия получила статус института и вошла в структуру Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. Мацкявичюс сохранил должность руководителя и продолжил развивать образовательное направление.
В университете телеведущий занимается не только организационной работой, но и преподаёт. Студенты бакалавриата изучают под его руководством психологию массовых коммуникаций и репутационный менеджмент. Магистрантам он читает курс по политической имиджелогии.
Кроме того, Мацкявичюс разработал собственную методику обучения публичным выступлениям и эффективной коммуникации — «Искусство убеждать». В её основу легли профессиональный опыт журналиста, работа в информационном вещании и многолетняя практика общения с аудиторией.
С 2020 года телеведущий также сотрудничает с Высшей школой экономики. Сначала в НИУ ВШЭ открылась «Мастерская Эрнеста Мацкявичюса», а в 2022 году он возглавил Институт медиа, или департамент медиа, на факультете креативных индустрий. Кроме того, журналист вошёл в Учёный совет университета.
Под его руководством институт занимается подготовкой универсальных медиаспециалистов. Студенты осваивают навыки создания контента для разных площадок — от классического телевидения до современных цифровых платформ.
Помимо преподавания в двух крупных университетах, Мацкявичюс участвует в просветительских и молодёжных проектах по всей стране. Он регулярно выступает с лекциями на образовательных форумах и встречается с начинающими специалистами в региональных центрах.
Личная жизнь Эрнеста МацкявичюсаЛичная жизнь Эрнеста Мацкявичюса долгое время оставалась менее публичной, чем его профессиональная деятельность. По информации ряда изданий, до брака журналиста якобы связывали близкие отношения с актрисой Анной Тереховой. Однако подробностей этой истории практически нет.
В молодости Мацкявичюс прежде всего думал о карьере. С будущей женой Алиной Ахметовой он познакомился, когда работал парламентским обозревателем в Государственной думе. Девушка тогда заканчивала школу и пришла на экскурсию в высший законодательный орган страны.
На тот момент Эрнесту было 30 лет, а Алине — всего 17. Несмотря на заметную разницу в возрасте, молодые люди заинтересовались друг другом и начали встречаться. Их отношения развивались постепенно: в течение пяти лет пара присматривалась друг к другу и проверяла свои чувства.
Молодожёны не торопились с созданием семьи и рождением детей. Алина поступила в университет и выбрала факультет политологии. Только после нескольких лет отношений пара решила сыграть свадьбу. Торжество состоялось в 2003 году в ресторане московской гостиницы «Ирис».
Дочь Далия и семейная жизнь телеведущего
В 35 лет Эрнест Мацкявичюс впервые стал отцом. Рождение дочери Далии телеведущий назвал одним из самых значимых событий в своей жизни. Девочка с ранних лет проявляла интерес к знаниям. Уже в пятилетнем возрасте она научилась читать, набирая слова на компьютерной клавиатуре. Далия внимательно следила за работой отца и старалась не пропускать выпуски программ с его участием. Постепенно она стала главной поклонницей Эрнеста.
Сам журналист не раз говорил о том, что семейная жизнь сложилась удачно. По его словам, разница в возрасте с супругой, которая составляет 13 лет, с годами ощущается всё меньше.
О семье Мацкявичюс рассказывал и в программе «Когда все дома». В том же разговоре он затронул ещё одну болезненную тему — смерть родителей. В конце 2000-х годов телеведущий потерял отца. Эрнест до сих пор сожалеет, что не успел проститься с ним перед уходом.
Спустя три года после смерти Гедрюса Мацкявичюса от онкологического заболевания умерла мама журналиста. На этот раз Эрнест находился рядом с близким человеком до последней минуты её жизни. Память о родителях телеведущий бережно хранит и сегодня. Время от времени он публикует в социальных сетях их фотографии, вспоминая людей, которые сыграли важнейшую роль в его жизни и воспитании.
Чем увлекается Эрнест Мацкявичюс в свободное времяРабочий график телеведущего остаётся очень плотным. Ежедневные эфиры, преподавание, руководство образовательными учреждениями и участие в общественных проектах оставляют ему не так много свободного времени.
Когда у Мацкявичюса всё же появляются выходные, он старается посвящать их любимым занятиям. Журналист читает, играет на гитаре и возвращается к карате — увлечению, которое сопровождало его ещё в подростковые годы. Также он любит проводить время на свежем воздухе и отдыхать на подмосковной даче.
Эрнест Мацкявичюс сейчасСегодня Эрнест продолжает совмещать телевизионную работу с преподаванием и общественной деятельностью. Он остаётся одним из узнаваемых ведущих федерального телевидения и одновременно занимается подготовкой будущих специалистов для медиасферы.
Помимо телевидения и преподавания, Эрнест Мацкявичюс активно участвует в общественной и культурной жизни. Он входит в экспертный совет Президентского фонда культурных инициатив, а также в Общественный совет при МЧС России.
Журналист выступает художественным руководителем международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». Кроме того, он регулярно посещает молодёжные форумы и региональные образовательные центры, где проводит лекции и встречи.
В марте 2026 года Совет Европейского союза включил Эрнеста Мацкявичюса в санкционный список ЕС.