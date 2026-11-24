24 ноября 2026, 16:48

Эрнест Мацкявичюс (фото: Instagram* / ernestmatskyavichyus)

Эрнест Гедревич Мацкявичюс — российский журналист и телеведущий, член Академии российского телевидения, ведущий программы «Вести в 20:00» на телеканале «Россия-1». В 2025 году он стал лауреатом премии «ТЭФИ», а также руководит институтом «Первая Академия медиа» РЭУ имени Г. В. Плеханова. 25 ноября журналист отмечает 58-летие. Как складывалась его карьера, кто стал его супругой и что известно о семье телеведущего — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Эрнеста Мацкявичюса: детство и творческая семья Начало карьеры Эрнеста Мацкявичюса на телевидении Работа на канале «Россия-1» и известные телевизионные проекты Преподавательская деятельность и «Первая Академия медиа» Личная жизнь Эрнеста Мацкявичюса Чем увлекается Эрнест Мацкявичюс в свободное время Эрнест Мацкявичюс сейчас

Биография Эрнеста Мацкявичюса: детство и творческая семья

Эрнест Мацкявичюс (фото: Instagram* / ernestmatskyavichyus)

Начало карьеры Эрнеста Мацкявичюса на телевидении

Эрнест Мацкявичюс (фото: Instagram* / ernestmatskyavichyus)

Работа на канале «Россия-1» и известные телевизионные проекты

Преподавательская деятельность и «Первая Академия медиа»

Эрнест Мацкявичюс (фото: Instagram* / ernestmatskyavichyus)

Эрнест Мацкявичюс (фото: Instagram* / ernestmatskyavichyus)

Личная жизнь Эрнеста Мацкявичюса

Дочь Далия и семейная жизнь телеведущего

Эрнест Мацкявичюс с дочкой (фото: Instagram* / ernestmatskyavichyus)

Чем увлекается Эрнест Мацкявичюс в свободное время

Эрнест Мацкявичюс сейчас