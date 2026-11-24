Рассталась с Сашей Стоуном в его день рождения, бросила Егора Крида и ушла от бизнесмена: громкие романы Вали Карнавал. С кем она сейчас?
Валя Карнавал прославилась благодаря коротким видеороликам в социальных сетях, а впоследствии сумела построить карьеру певицы, актрисы и телеведущей. Девушка из небогатой семьи, выросшая в небольшом селе Ростовской области и с детства привыкшая к тяжелому труду, превратилась в одну из самых популярных российских блогеров. Сегодня Валя Карнавал продолжает развивать творческие проекты, снимается в кино и появляется на телевидении. При этом устроить личную жизнь ей пока не удалось: за плечами знаменитости несколько громких романов, помолвка и несостоявшаяся свадьба. Почему Валя Карнавал расставалась с Егором Кридом и Сашей Стоуном, с кем встречается сейчас и собирается ли замуж — в материале «Радио 1».
Детство Вали Карнавал: деревенская жизнь и потеря отцаВаля Карнавал родилась в ноябре 2001 года. Ее детство прошло в селе Новобатайск Ростовской области. Девочка росла младшим ребенком: кроме нее, родители воспитывали еще двоих детей.
Семья жила довольно скромно. Мама Вали работала на птицефабрике, а отец трудился строителем и постоянно искал дополнительные заработки. Денег часто не хватало даже на самое необходимое, поэтому будущей блогерше с ранних лет приходилось помогать взрослым по хозяйству.
Валя готовила еду, ухаживала за огородом, научилась доить корову и справляться с другими деревенскими обязанностями. В доме не было водопровода и туалета. Семья мылась в тазиках, предварительно нагревая воду на печи, которую требовалось самостоятельно растопить.
Нелегко складывались и отношения со сверстниками. Одноклассники насмехались над девочкой из-за отсутствия модной одежды и материальных трудностей ее семьи. Валя тяжело переживала такое отношение, однако постепенно привыкала самостоятельно справляться с проблемами.
Дополнительным испытанием стала семейная трагедия. По словам блогерши, до ее рождения отец злоупотреблял алкоголем, но впоследствии сумел избавиться от зависимости. Когда Вале исполнилось 13 лет, мужчина умер от онкологического заболевания печени.
Потеря отца стала для девочки тяжелым ударом. Она переживала не только собственное горе, но и беспокоилась о матери, которая после смерти мужа впала в депрессию.
Позднее в жизни женщины появился новый мужчина. Мама Вали вновь вышла замуж, а сама девушка настолько тепло относилась к отчиму, что называла его папой. Однако и эта история закончилась трагически: отчим скончался три года назад.
Еще одним серьезным испытанием для семьи стало состояние здоровья матери. Во время отдыха в Дубае женщина перенесла инсульт.
Как Валя Карнавал начала зарабатывать и стала блогеромПервой работой девушки стала столовая. Позднее она поступила в Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма, где продолжила совмещать учебу с подработками. В частности, Валя работала актрисой квестов. При этом интерес к творчеству появился у нее задолго до начала блогерской карьеры. В школьные годы девушка занималась легкой атлетикой и танцами. Она любила выступать, петь и пробовать себя в разных направлениях.
В 17 лет Валя решила завести собственный блог и начала публиковать короткие видеоролики. В своих публикациях девушка танцевала, исполняла песни и снимала юмористические зарисовки.
Постепенно ролики начали набирать просмотры, а количество подписчиков увеличивалось. Особенной фишкой девушки стало обращение к своей аудитории — поклонников она называла «бандитами». Это прозвище быстро закрепилось за сообществом ее подписчиков.
Hype House Rus и стремительный взлет популярности Вали КарнавалНастоящий перелом в карьере Вали Карнавал произошел в 2020 году. Тогда девушка присоединилась к Hype House Rus — объединению популярных блогеров, которые вместе создавали контент и помогали друг другу развивать аудиторию.
Работа в коллективе открыла перед Валей новые возможности. Она стала чаще появляться в совместных роликах, расширила круг знакомств и получила доступ к более широкой аудитории. Популярность блогерши стремительно росла. Вскоре она окончательно перебралась в Москву и сосредоточилась на развитии карьеры.
Успех оказался настолько заметным, что в 2020 году Валя Карнавал вошла в первую пятерку рейтинга Forbes среди наиболее высокооплачиваемых блогеров одной из социальных платформ. Сейчас на ее аккаунт подписаны почти 29 миллионов человек. Однако останавливаться на блогинге девушка не собиралась. Она начала пробовать себя в других направлениях индустрии развлечений.
Карьера Вали Карнавал: музыка, кино и телевидениеСо временем Валя Карнавал стала развивать музыкальную карьеру. Блогерша начала выпускать собственные композиции и выступать в качестве певицы. Кроме того, девушка попробовала себя в актерской профессии и снялась в нескольких сериалах. Постепенно ее стали приглашать и на телевидение.
Одним из заметных направлений работы стала деятельность ведущей. Валя участвовала в проектах «Не дрогни!», «Голос. Дети» и «Семейные игры». Позднее ей доверили еще одну телевизионную площадку: Карнавал стала соведущей программы «Достояние республики», где работает вместе с Валдисом Пельшем.
Однако не меньше внимания публики, чем профессиональные достижения, привлекала личная жизнь знаменитости.
Егор Шип: первый громкий роман Вали КарнавалОдним из первых молодых людей, с которыми Валю Карнавал начали активно связывать поклонники, стал блогер Егор Шип. Они познакомились во время участия в Hype House Rus и быстро сблизились. Молодые люди часто появлялись вместе в видеороликах, проводили много времени в одной компании и не скрывали взаимной симпатии.
Подписчики практически сразу решили, что между Валей и Егором возникли романтические отношения. Поводом для таких предположений стали не только совместные публикации, но и поведение самих блогеров: поклонники замечали, как тепло молодые люди смотрели друг на друга.
Симпатия действительно существовала, однако полноценного продолжения эта история не получила. Позднее Валя объясняла, что боялась эмоционально привязаться к возлюбленному и потерять собственную индивидуальность. В результате романтическая история с Егором Шипом довольно быстро закончилась.
Егор Крид и Валя Карнавал: почему рассталась звездная параГораздо более серьезные чувства возникли у нее к певцу Егору Криду. Их роман начался после того, как Карнавал снялась в клипе исполнителя. Отношения развивались стремительно, а сама блогерша позднее называла эту любовь безумной.
Однако спустя почти восемь месяцев Валя решила расстаться с Кридом. Одной из главных причин вновь стал страх потерять себя в отношениях. Девушка опасалась, что возлюбленный сможет сломать ее как личность и повлиять на ее самостоятельность.
При этом решение о расставании не стало неожиданностью для пары: отношения сопровождались многочисленными конфликтами и изматывающими ссорами.
Разрыв получился громким. Бывшие возлюбленные не стремились сохранить дружеские отношения и неоднократно обменивались колкостями в социальных сетях. Они также продолжали задевать друг друга в музыкальных композициях и клипах.
После расставания Валя тяжело переживала произошедшее. На какое-то время она практически перестала публиковать новый контент и отошла от привычной активности в социальных сетях. Только спустя несколько лет блогерша смогла по-новому взглянуть на эту историю. Она признала, что оба вели себя слишком агрессивно и порой намеренно причиняли друг другу боль.
Со временем отношения бывших возлюбленных изменились. Валя Карнавал и Егор Крид встретились на премии «ЖАРА MEDIA AWARDS», где смогли спокойно пообщаться и пожать друг другу руки. Они даже начали называть друг друга «лучшими бывшими» и обмениваться доброжелательными комментариями.
Саша Стоун и Валя Карнавал: помолвка и несостоявшаяся свадьбаСледующим серьезным избранником Вали Карнавал стал блогер и спортсмен Саша Стоун. Молодые люди познакомились на съемках проекта «Звезды в Африке». Сначала между ними возникла дружба, однако постепенно отношения переросли в романтические.
Саша несколько раз предлагал Вале выйти за него замуж. Одно из предложений девушка приняла, после чего пара начала готовиться к свадьбе. Молодые люди планировали сыграть торжество летом 2023 года. Поклонники с нетерпением ждали объявления точной даты церемонии, однако до загса влюбленные так и не добрались.
Сначала из социальных сетей пары исчезли совместные фотографии и видеоролики. Затем поклонники заметили, что Валя больше не носит помолвочное кольцо. Вскоре блогеры официально объявили о расставании.
Почему Валя Карнавал рассталась с Сашей СтоуномПозднее Валя Карнавал подробнее рассказала о причинах разрыва. По словам девушки, отношения постепенно превратились в череду конфликтов, которые возникали из-за ревности, взаимных претензий и совершенно разных представлений о будущем.
Саша Стоун, который до знакомства с Валей пережил измены двух предыдущих девушек, испытывал сложности с доверием. Из-за этого он устраивал возлюбленной сцены ревности. Однако главным разногласием стали не только подозрения и ссоры. По словам Карнавал, Саша начал настаивать на том, чтобы она задумалась о завершении карьеры и посвятила себя семье и будущим детям.
Такая перспектива совершенно не устраивала блогершу. Валя не собиралась отказываться от творческих амбиций и считала, что им с Сашей еще слишком рано становиться родителями. По ее мнению, оба были достаточно молоды и сами пока находились в процессе становления.
В результате противоречия становились все серьезнее. Валя рассказывала, что партнер пытался изменить ее, сделать другим человеком, и она очень болезненно переживала происходящее. Окончательное решение расстаться девушка приняла в день рождения Саши. Тогда она сообщила возлюбленному, что больше не хочет продолжать отношения.
Спустя несколько лет Карнавал призналась, что только со временем осознала, насколько болезненным мог оказаться такой способ расставания для бывшего избранника. Однако на тот момент у нее практически не осталось эмоциональных сил. По словам блогерши, они с Сашей очень сильно истощили друг друга.
Романы после Саши Стоуна: Macan, Jony и Аргишти ЭвоянПосле расставания с Сашей Стоуном Валю Карнавал неоднократно пытались свести с другими известными мужчинами. В частности, в прессе и социальных сетях обсуждали возможные отношения блогерши с рэпером Macan и певцом Jony.
Однако ни один из этих слухов не получил подтверждения. Сама Валя не давала поводов считать, что между ней и исполнителями действительно возникла романтическая связь.
В 2025 году стало известно о новом избраннике Карнавал. Им оказался бизнесмен Аргишти Эвоян, владелец франшизы по продаже мороженого «О, Эскимо!» и ресторанов «Чистая линия». Вскоре поклонники вновь заговорили о возможной свадьбе. Поводом стала фотография Вали в свадебном платье, которую она опубликовала в социальных сетях.
Подписчики поспешили поздравить блогершу, решив, что она тайно вышла замуж. Однако торжество оказалось лишь частью рекламной кампании. Снимок сделали во время съемок продвижения нового бренда одежды, который запускала Карнавал. Спустя несколько месяцев Валя опубликовала видеоролик, из которого стало понятно, что ее сердце снова свободно. При этом сама девушка отказалась рассказывать подробности произошедшего.
Почему отношения с Аргишти Эвояном закончились, неизвестно. Ни блогерша, ни бизнесмен публично не объяснили причины расставания.
С кем встречается Валя Карнавал сейчасВ последнее время Валя Карнавал практически не комментирует личную жизнь. Однако некоторые публикации в ее социальных сетях вновь заставили поклонников обсуждать возможного возлюбленного знаменитости.
Блогерша разместила фотографии из ресторана, на которых она нежно прислоняется к плечу неизвестного мужчины и смотрит на него. На одном из кадров поклонники также заметили мужскую руку с дорогими золотыми часами.
Личность спутника Вали на снимках разглядеть невозможно. Тем не менее вскоре появились предположения о том, что новым избранником Карнавал стал Азамат Шишханов — сын бывшего владельца АО «Рост-банк». Однако сама Валя не стала подтверждать или опровергать эти сведения.