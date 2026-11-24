24 ноября 2026, 11:58

Валя Карнавал (фото: Instagram* / karna.val)

Валя Карнавал прославилась благодаря коротким видеороликам в социальных сетях, а впоследствии сумела построить карьеру певицы, актрисы и телеведущей. Девушка из небогатой семьи, выросшая в небольшом селе Ростовской области и с детства привыкшая к тяжелому труду, превратилась в одну из самых популярных российских блогеров. Сегодня Валя Карнавал продолжает развивать творческие проекты, снимается в кино и появляется на телевидении. При этом устроить личную жизнь ей пока не удалось: за плечами знаменитости несколько громких романов, помолвка и несостоявшаяся свадьба. Почему Валя Карнавал расставалась с Егором Кридом и Сашей Стоуном, с кем встречается сейчас и собирается ли замуж — в материале «Радио 1».





Содержание Детство Вали Карнавал: деревенская жизнь и потеря отца Как Валя Карнавал начала зарабатывать и стала блогером Hype House Rus и стремительный взлет популярности Вали Карнавал Карьера Вали Карнавал: музыка, кино и телевидение Егор Шип: первый громкий роман Вали Карнавал Егор Крид и Валя Карнавал: почему рассталась звездная пара Саша Стоун и Валя Карнавал: помолвка и несостоявшаяся свадьба Почему Валя Карнавал рассталась с Сашей Стоуном Романы после Саши Стоуна: Macan, Jony и Аргишти Эвоян С кем встречается Валя Карнавал сейчас

Детство Вали Карнавал: деревенская жизнь и потеря отца

Валя Карнавал (фото: Instagram* / karna.val)

Как Валя Карнавал начала зарабатывать и стала блогером

Валя Карнавал (фото: Instagram* / karna.val)

Hype House Rus и стремительный взлет популярности Вали Карнавал

Карьера Вали Карнавал: музыка, кино и телевидение

Валя Карнавал (фото: Instagram* / karna.val)

Егор Шип: первый громкий роман Вали Карнавал

Егор Шип и Валя Карнавал (фото: Instagram* / @egorkaship)

Егор Крид и Валя Карнавал: почему рассталась звездная пара

Валя Карнавал (фото: Instagram* / karna.val)

Саша Стоун и Валя Карнавал: помолвка и несостоявшаяся свадьба

SHAMAN назвал певца, концерт которого ему запомнился больше всего

Почему Валя Карнавал рассталась с Сашей Стоуном

Валя Карнавал (фото: Instagram* / karna.val)

Романы после Саши Стоуна: Macan, Jony и Аргишти Эвоян

Валя Карнавал (фото: Instagram* / karna.val)

С кем встречается Валя Карнавал сейчас