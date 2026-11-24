24 ноября 2026, 12:54

Певец SHAMAN объяснил жест с коленями перед гитаристом рок-блоком программы

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) ответил на критику видео с концерта в Кремлёвском дворце 22 ноября. Его слова приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».





Во время концерта артист встал на колени перед гитаристом и попытался прикоснуться губами к инструменту. Публика оценила этот выпад негативно и раскритиковала музыканта в соцсетях.



SHAMAN в ответ на критику назвал хейтеров «узколобыми» и пояснил, что более полугода готовил юбилейную программу.

«Они, как обычно, вырывают из контекста несколько секунд, не видя всей драматургии концерта и тупо разгоняют это в своих пабликах, не понимают, что это был рок-блок, а самые крутые рок-музыканты ещё и не такое вытворяли!» — заявил Ярослав.