24 ноября 2026, 15:02

Актриса Наталия Медведева рассказала о нелепой травме в отпуске

Наталия Медведева (Фото: Instagram* @natalymedvedeva)

Актриса Наталия Медведева рассказала о травме в отпуске и связала её с завистью подписчиков. Она опубликовала в личном блоге фото в инвалидной коляске.





По словам артистки, за сутки до вылета она получила увечье «буквально на ровном месте». Этот инцидент натолкнул её на философские выводы: артистка предположила, что вселенная решила уравновесить её хвастовство.

«За день до вылета домой я ловлю травму на ровном месте. Нелепую, обидную и очень болезненную. Совпадение? Может быть. А может, вселенная решила: «Ну хватит уже хвастаться, получай баланс». Теперь лежу и думаю: а стоило ли вообще делиться своей радостью? Или счастье действительно любит тишину?» — задалась вопросом Медведева.