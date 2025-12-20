«Я уже концы отдавал»: Киркоров заявил о родственных отношениях с Вангой
Певец Филипп Киркоров в шоу «Натальная карта» раскрыл детали родства с Вангой.
Исполнитель хита «Цвет настроения синий» сообщил, что приходится болгарской провидице двоюродным племянником.
«У меня была такая история: я был маленьким и очень заболел в Болгарии, это было дело, очень заболел, и я прямо вот уже концы отдавал. И они меня в охапку схватили с мамой и повезли к бабе Ванге», — рассказал артист.По словам певца, после ритуалов и лечения травами у провидицы он выздоровел. Кроме того, Ванга предсказала, что Киркоров женится в 27 лет, а все ключевые женщины в его жизни будут иметь имена на букву «А». Певец даже перечислил этих женщин: Алла Пугачёва, Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Анна Асти, Анна Нетребко и его дочь Алла-Виктория.
