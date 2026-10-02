Елена Коренева — советская и российская актриса театра и кино, запомнившаяся зрителям яркими и самобытными работами. Она выросла в семье режиссера Алексея Коренева, рано пришла в профессию и построила насыщенную творческую карьеру. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Елены Кореневой и творческая семья
Елена Коренева родилась 3 октября 1953 года в Москве. Ее отец Алексей Коренев работал режиссером. Зрители знают его по картинам «Вас вызывает Таймыр», «Большая перемена» и «По семейным обстоятельствам». Мать актрисы Наталья Константинова начинала карьеру в кино, а затем стала помощником режиссера. Она участвовала в работе над фильмами «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Покровские ворота». С ранних лет Елена мечтала связать жизнь со сценой. Сначала девочка хотела стать балериной и пыталась поступить в хореографическое училище. Однако ее туда не приняли. После этого будущая артистка училась в школе с углубленным изучением английского языка.
Учеба и театральная карьера
В молодости Коренева поступила в Высшее театральное училище имени Бориса Щукина. После учебы она вошла в труппу театра «Современник», которым руководила Галина Волчек. Позже Елена Алексеевна выходила на сцены Московского драматического театра на Малой Бронной и Театра имени Константина Станиславского. Некоторое время актриса работала и в австралийском театре города Перта.
Первые фильмы и известные роли Елены Кореневой
Экранный дебют Кореневой состоялся в 16 лет. Она снялась в комедии своего отца «Вас вызывает Таймыр». Широкая известность пришла к артистке уже во время учебы. Она сыграла главные роли в мелодраме «Сентиментальный роман», музыкальном фильме «Романс о влюбленных» и экранизации повести Ивана Тургенева «Ася». Эти работы сделали молодую актрису узнаваемой для советской аудитории. Важной частью фильмографии Кореневой стала «Сибириада». Среди других заметных проектов с ее участием — «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота» и «Ловушка для одинокого мужчины». В XXI веке артистка продолжила сниматься. Она появилась в фильмах и сериалах «Северное сияние», «Борис Годунов», «Ленинград 46», «Ее звали Муму», «Отличница», «Обратная сторона любви», «Аванпост», «Московский романс» и «Доктор Лиза». В ее поздней фильмографии значатся проекты «Старые кадры», «Шуша» и «Первые встречные».
Роман с Андреем Кончаловским
На съемках музыкальной мелодрамы «Романс о влюбленных» Елена Коренева познакомилась с режиссером Андреем Кончаловским. Между ними начались отношения, продлившиеся около трех лет. В то время Кончаловский состоял в браке с француженкой Вивиан и планировал переезд за границу. Позже Коренева говорила, что режиссер не собирался на ней жениться.
Первый муж Елены Кореневой и жизнь в США
Позднее избранником актрисы стал американец Кевин Мосс. Он преподавал русский язык, изучал славистику и славянский фольклор. Через несколько месяцев после знакомства мужчина сделал Елене предложение. Они сыграли свадьбу и уехали в США. Коренева несколько лет жила в Нью-Йорке, однако этот брак завершился разводом. Затем артистка вернулась в Москву.
Отношения с Андреем Ташковым
После возвращения в Россию судьба вновь свела Кореневу с актером Андреем Ташковым, другом ее юности. На тот момент Ташков состоял в браке с актрисой Еленой Скороходовой. Когда его семейные отношения дали трещину, Коренева и Ташков стали жить вместе. Их гражданский союз продлился около пяти лет. Позднее актеры расстались, но сохранили дружеское общение.
Есть ли у Елены Кореневой дети
У Елены Кореневой нет детей. В браке с Кевином Моссом она не чувствовала готовности к материнству и не хотела рожать в Америке. Позже возраст не позволил артистке осуществить это желание.
Елена Коренева сейчас
Елена Коренева продолжает творческую деятельность и снимается в кино. Среди ее последних работ, указанных в фильмографии, — сериалы «Шуша» и «Первые встречные».