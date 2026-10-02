02 октября 2026, 14:33

Елена Коренева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Елена Коренева — советская и российская актриса театра и кино, запомнившаяся зрителям яркими и самобытными работами. Она выросла в семье режиссера Алексея Коренева, рано пришла в профессию и построила насыщенную творческую карьеру. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Елены Кореневой и творческая семья Учеба и театральная карьера Первые фильмы и известные роли Елены Кореневой Роман с Андреем Кончаловским Первый муж Елены Кореневой и жизнь в США Отношения с Андреем Ташковым Есть ли у Елены Кореневой дети Елена Коренева сейчас

Детство Елены Кореневой и творческая семья

Учеба и театральная карьера

Первые фильмы и известные роли Елены Кореневой

Елена Коренева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Роман с Андреем Кончаловским

Первый муж Елены Кореневой и жизнь в США

Отношения с Андреем Ташковым

Есть ли у Елены Кореневой дети

Елена Коренева сейчас