«Не готова»: Дана Борисова раскрыла, почему отказалась от замужества

01 октября 2026, 15:23

Дана Борисова сообщила, что не готова к семейной жизни

Дана Борисова (Фото: Instagram* @danaborisova_official)

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что не готова к семейной жизни и не планирует выходить замуж в ближайшее время.





В беседе с Общественной Службой Новостей телеведущая заявила, что давно привыкла к холостяцкому образу жизни.

«Мне мужики не нужны давно, уже не интересно. Но если человек приятный и готов как-то оказывать моральную или финансовую помощь, то я ещё могу рассмотреть его кандидатуру. И то я бы ни за что не смогла жить с человеком под одной крышей. Мне больше подходит гостевой брак, а не классический. Но пока даже нет нормальных вариантов, поэтому к чему сейчас эти рассуждения?» — сказала Дана.