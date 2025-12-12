Достижения.рф

Романы с женатыми мужчинами, исключение из Государственного эстрадного оркестра СССР и рак: что скрывала певица Людмила Сенчина?

Людмила Сенчина (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

«‎Бездушная» — шипели ей в спину. Людмила Сенчина выглядела как настоящая богиня: светлые волосы, кукольное лицо и звонкий голос, который завораживал. Она не стеснялась конфликтовать с коллегами по сцене и заработала репутацию женщины, с которой лучше не связываться. Почему ее называли «‎Кобзон в юбке» читайте в материале «Радио 1»



Пора покорять Ленинград

В 1950 году в деревне Кудрявцы Николаевской области родилась девочка, которая должна была стать звездой советской эстрады. Ее отец работал в системе культпросвета, а мама преподавала в школе. К семнадцати годам Людмила уже считалась лучшей певицей в деревне и решила, что пора покорять Ленинград. В музыкальном училище однокурсницы шептали ей в спину: «Кукла», «Бездушная», «Железная леди». Внешне она выглядела мягкой и дружелюбной, но внутри у нее был стальной характер. Девушка не терпела лицемерия, всегда говорила правду и не кланялась начальству. В мире советской эстрады, полном интриг, ее прямота воспринималась как настоящая провокация.

Людмила Сенчина (Фото: РИА Новости/Рыбаков)

Не искала компромиссов

В 1972 году на телевизионном «Голубом огоньке» Людмила Сенчина исполнила песню «Золушка», это стало стартом на большой сцене. Журналисты быстро окрестили ее «Золушкой советской эстрады». Но на тот момент в мире музыки уже блистали свои звезды: Пугачева, Ротару, Толкунова. Новенькая им сразу не понравилась. Людмила не стеснялась критиковать стиль Примадонны, считая ее «слишком театральной» и «переигрывающей». Алла Борисовна, в свою очередь, не скрывала недовольства по отношению к Сенчиной, считая ее слишком прямолинейной. Эти две певицы избегали совместных проектов как огня.

Молодая артистка не боялась вступать в споры и с руководителями эстрадных коллективов и телепередач. Она отказывалась менять свой репертуар или участвовать в проектах, которые не нравились ей. Людмила не искала компромиссов и не играла в закулисные игры. За свою прямоту ее даже стали называть «Кобзоном в юбке». Конфликт достиг пика в 1975 году. Певице начали ограничивать эфирное время, ее практически перестали приглашать на главные шоу — «Голубой огонек» и «Песню года». Негласный бойкот работал безотказно.

Людмила Сенчина (Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин)

Романы с женатыми мужчинами

Первый скандал в жизни Людмилы Сенчиной разразился из-за её романа с Вячеславом Тимошиным. Он был старше её на 21 год и уже имел семью. Жена Вячеслава, актриса Татьяна Пилецкая, узнала о его измене и сильно переживала из-за этого. Полтора года мужчина метался между двумя женщинами, но в конце концов выбрал Людмилу и женился на ней. В 1973 году у них родился сын Вячеслав. Бывшая супруга, конечно, обиделась и на протяжении тридцати лет при встречах с Сенчиной просто отворачивалась и не здоровалась. Людмила оставалась спокойной и заявляла: «Ну, с кем не бывает? Ушел муж — не конец света».

Роман знаменитости с Иосифом Кобзоном стал настоящим шоком для всех. Их совместные выступления на сцене выглядели настолько эмоционально, что у многих возникали сомнения, что это просто работа.

«Она чуть не разрушила его семью. На протяжении нескольких лет, будучи замужем, Людмила встречалась с ним во время гастролей по всей стране», — утверждала одна из бывших сотрудниц «Москонцерта».

Иосиф был женат на Нелли, которую очень любила его мать. Когда она узнала о связи мужа, каким-то образом смогла сохранить брак.

Иосиф Кобзон (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Постоянно колесила по гастролям

Второй раз Людмила вышла замуж за Стаса Намина, лидера группы «Цветы», в 1980 году. Сначала он был в восторге от её таланта и красоты, но вскоре понял, что их взгляды на жизнь не совпадают. Стас мечтал о большом доме и дружной семье, а Людмила постоянно колесила по гастролям. Супруг оказался очень ревнивым. Он запрещал жене выступать и не ладил с её сыном. Его вспышки гнева пугали артистку: в разгар ссоры он мог опрокинуть стол или разбить посуду. Певица часто уходила от него, но он всегда находил способ вернуть её. Их брак длился десять лет, а в 1990-м закончился разводом.

Исключили из оркестра СССР и личные проблемы

В 1983 году карьера Людмилы Сенчиной получила серьезный удар. Её исключили из Государственного эстрадного оркестра СССР. Официально это объяснили «несоответствием творческой линии» и «недостатком лояльности к руководству». На самом деле, знаменитость просто не хотела подстраиваться под указания начальства и настаивала на своём репертуаре. Компромиссы ей были чужды. После этого её возможности выступать на крупных площадках резко сократились. В одном из интервью певица поделилась, что партийные функционеры просто не переносили её.

На протяжении всей своей жизни Людмила сталкивалась не только с трудностями в карьере, но и с собственными внутренними проблемами. Лишний вес, депрессия и чувство одиночества постоянно преследовали её. Артистическая жизнь с частыми перелётами и ночными концертами не способствовала поддержанию формы.

Брак до самой смерти

Третий муж Сенчиной, Владимир Андреев, стал для неё родственной душой. Они встретились в 1980 году, но официально поженились позже. Мужчина был не только её продюсером, но и директором, и в трудные девяностые годы всегда оказывал поддержку. Их брак длился 25 лет, вплоть до самой смерти певицы. Последние полтора года своей жизни Людмила боролась с раком поджелудочной железы. Она продолжала выступать на сцене и старалась скрыть свою болезнь от зрителей. 25 января 2018 года мир потерял «Золушку» советской эстрады. Сын знаменитости от первого брака уехал жить в Америку.
Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0