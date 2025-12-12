Романы с женатыми мужчинами, исключение из Государственного эстрадного оркестра СССР и рак: что скрывала певица Людмила Сенчина?
«Бездушная» — шипели ей в спину. Людмила Сенчина выглядела как настоящая богиня: светлые волосы, кукольное лицо и звонкий голос, который завораживал. Она не стеснялась конфликтовать с коллегами по сцене и заработала репутацию женщины, с которой лучше не связываться. Почему ее называли «Кобзон в юбке» читайте в материале «Радио 1»
Пора покорять ЛенинградВ 1950 году в деревне Кудрявцы Николаевской области родилась девочка, которая должна была стать звездой советской эстрады. Ее отец работал в системе культпросвета, а мама преподавала в школе. К семнадцати годам Людмила уже считалась лучшей певицей в деревне и решила, что пора покорять Ленинград. В музыкальном училище однокурсницы шептали ей в спину: «Кукла», «Бездушная», «Железная леди». Внешне она выглядела мягкой и дружелюбной, но внутри у нее был стальной характер. Девушка не терпела лицемерия, всегда говорила правду и не кланялась начальству. В мире советской эстрады, полном интриг, ее прямота воспринималась как настоящая провокация.
Не искала компромиссовВ 1972 году на телевизионном «Голубом огоньке» Людмила Сенчина исполнила песню «Золушка», это стало стартом на большой сцене. Журналисты быстро окрестили ее «Золушкой советской эстрады». Но на тот момент в мире музыки уже блистали свои звезды: Пугачева, Ротару, Толкунова. Новенькая им сразу не понравилась. Людмила не стеснялась критиковать стиль Примадонны, считая ее «слишком театральной» и «переигрывающей». Алла Борисовна, в свою очередь, не скрывала недовольства по отношению к Сенчиной, считая ее слишком прямолинейной. Эти две певицы избегали совместных проектов как огня.
Молодая артистка не боялась вступать в споры и с руководителями эстрадных коллективов и телепередач. Она отказывалась менять свой репертуар или участвовать в проектах, которые не нравились ей. Людмила не искала компромиссов и не играла в закулисные игры. За свою прямоту ее даже стали называть «Кобзоном в юбке». Конфликт достиг пика в 1975 году. Певице начали ограничивать эфирное время, ее практически перестали приглашать на главные шоу — «Голубой огонек» и «Песню года». Негласный бойкот работал безотказно.
Романы с женатыми мужчинамиПервый скандал в жизни Людмилы Сенчиной разразился из-за её романа с Вячеславом Тимошиным. Он был старше её на 21 год и уже имел семью. Жена Вячеслава, актриса Татьяна Пилецкая, узнала о его измене и сильно переживала из-за этого. Полтора года мужчина метался между двумя женщинами, но в конце концов выбрал Людмилу и женился на ней. В 1973 году у них родился сын Вячеслав. Бывшая супруга, конечно, обиделась и на протяжении тридцати лет при встречах с Сенчиной просто отворачивалась и не здоровалась. Людмила оставалась спокойной и заявляла: «Ну, с кем не бывает? Ушел муж — не конец света».
Роман знаменитости с Иосифом Кобзоном стал настоящим шоком для всех. Их совместные выступления на сцене выглядели настолько эмоционально, что у многих возникали сомнения, что это просто работа.
«Она чуть не разрушила его семью. На протяжении нескольких лет, будучи замужем, Людмила встречалась с ним во время гастролей по всей стране», — утверждала одна из бывших сотрудниц «Москонцерта».
Иосиф был женат на Нелли, которую очень любила его мать. Когда она узнала о связи мужа, каким-то образом смогла сохранить брак.
Постоянно колесила по гастролямВторой раз Людмила вышла замуж за Стаса Намина, лидера группы «Цветы», в 1980 году. Сначала он был в восторге от её таланта и красоты, но вскоре понял, что их взгляды на жизнь не совпадают. Стас мечтал о большом доме и дружной семье, а Людмила постоянно колесила по гастролям. Супруг оказался очень ревнивым. Он запрещал жене выступать и не ладил с её сыном. Его вспышки гнева пугали артистку: в разгар ссоры он мог опрокинуть стол или разбить посуду. Певица часто уходила от него, но он всегда находил способ вернуть её. Их брак длился десять лет, а в 1990-м закончился разводом.
Исключили из оркестра СССР и личные проблемыВ 1983 году карьера Людмилы Сенчиной получила серьезный удар. Её исключили из Государственного эстрадного оркестра СССР. Официально это объяснили «несоответствием творческой линии» и «недостатком лояльности к руководству». На самом деле, знаменитость просто не хотела подстраиваться под указания начальства и настаивала на своём репертуаре. Компромиссы ей были чужды. После этого её возможности выступать на крупных площадках резко сократились. В одном из интервью певица поделилась, что партийные функционеры просто не переносили её.
На протяжении всей своей жизни Людмила сталкивалась не только с трудностями в карьере, но и с собственными внутренними проблемами. Лишний вес, депрессия и чувство одиночества постоянно преследовали её. Артистическая жизнь с частыми перелётами и ночными концертами не способствовала поддержанию формы.