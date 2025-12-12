Дочь Любови Успенской согласилась встречаться с нищим
Татьяна Плаксина назвала главный критерий в выборе спутника жизни
Художница и певица Татьяна Плаксина описала, каким видит идеального спутника жизни.
Как сообщает Пятый канал дочь легенды шансона Любови Успенской заявила, что чувствует себя самодостаточным человеком и никогда не стремилась целенаправленно найти мужчину.
«Может, это редкость в нашем мире, но я воистину как бы не ищу никого, если он придёт — я рада... Да, он может быть хоть нищий, но если он меня вдохновляет, я его возьму», — пояснила Плаксина.Ранее Любовь Успенская рассказала, что Новый год всегда был её любимым праздником. Артистка поделилась своими новогодними традициями и планами. Она отметила, что самое главное для неё — встретить праздник в кругу близких.