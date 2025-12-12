«Год трансформаций»: Нюша подвела личные итоги года

12 декабря 2025, 13:24

Певица Нюша рассказала, какие гештальты закрыла в 2025 году

Нюша (Фото: Instagram* / @nyusha_nyusha)

Нюша призналась, что 2025 год стал для неё переломным и принёс множество перемен.





В разговоре с «ТВ Mail» певица отметила, что именно в этот период завершились многие процессы, начавшиеся задолго до этого.





«Этот год запомнится как год трансформаций. Наверное, было еще переосмысление, потому что у меня многие процессы, которые были когда-то начаты, завершились. Многие трансформации происходили, внутренние переживания, я пересматривала, чего я хочу, то есть какие-то ценности были переосмыслены. Для меня это такой достаточно знаковый год, связанный именно с завершением определенных гештальтов», — поделилась артистка.