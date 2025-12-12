Самойлова и Джиган могут быть снова вместе: пару заметили на одном мероприятии

12 декабря 2025, 13:47

Оксана Самойлова и Джиган появились рядом в годовщину свадьбы

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова и Джиган вновь оказались в центре внимания: супругов, которые сейчас находятся в процессе развода, заметили на VK Квартирнике в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».