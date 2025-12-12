Самойлова и Джиган могут быть снова вместе: пару заметили на одном мероприятии
Оксана Самойлова и Джиган вновь оказались в центре внимания: супругов, которые сейчас находятся в процессе развода, заметили на VK Квартирнике в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Пара пришла на мероприятие одновременно и, по словам очевидцев, держалась достаточно спокойно — без напряжения и попыток скрыться друг от друга.
Особенно удивительно это выглядело на фоне того, что буквально несколькими днями ранее Оксана впервые после объявления о разводе демонстративно вышла в свет одна, аккуратно разминувшись с Денисом на дорожке.
Теперь же фанаты строят догадки: что это было — совпадение или всё-таки первый шаг к примирению?
Тем более что сегодня у бывших возлюбленных годовщина свадьбы. Совпадение ли их совместное появление именно сейчас — большой вопрос. Удалось ли Денису добиться прощения, пока неизвестно, но поклонники уверены: продолжение обязательно последует.
