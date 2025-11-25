«Я интересен, пока остаюсь завидным женихом»: Тайная семья Максима Аверина, романы на съемочных площадках и пьяный дебош
Максим Аверин — один из самых узнаваемых и востребованных российских актеров театра и кино, народный артист России. Широкая известность пришла к нему после роли следователя в сериале «Глухарь», которая принесла ему премию ТЭФИ и любовь миллионов зрителей. 26 ноября звезде экрана исполняется 50 лет. О творческих победах и громких скандалах артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Максима АверинаМаксим Викторович Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Его отец, Виктор Николаевич, работал на «Мосфильме» художником-декоратором, а мать, Галина Викторовна, была портнихой-костюмером. Родители расстались, когда он был подростком, и эту потерю актер переживал тяжело.
С детства он «заболел» сценой и в девять лет начал заниматься в театральной студии при Доме кино. После школы, в 1993 году, он поступил в Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина, которое окончил с отличием в 1997 году. Его профессиональная судьба сложилась блестяще: сразу после выпуска он был приглашен Константином Райкиным в труппу театра «Сатирикон», где проработал 18 лет.
В 1982 году Максим Аверин впервые появился на экране. В киноленте «Похождения графа Невзорова» он сыграл проходную роль мальчика, который танцует. В первых съёмках актёру помог отец, который часто брал сына на работу и записывал на эпизодические роли. Впоследствии Аверин сыграл главные роли в фильмах «Любовь зла...», «Огнеборцы» и «Запасной инстинкт».
Но по-настоящему известным его сделала роль капитана Сергея Глухарёва. Его герой — циничный следователь с богатым жизненным опытом — был далек от идеала, но благодаря Аверину стал невероятно популярен. Об успехе сериала красноречиво говорит высказывание самого актера в интервью изданию «Персона»:
«Нас посмотрел каждый второй гражданин России, которая занимает одну шестую часть суши Земли».
Сегодня в его фильмографии более 80 работ, включая сериалы «Напарницы», «Фурцева», «Союз спасения» и «Склифосовский». Скептические высказывания о его работе в сериалах Максима Викторовича не цепляют.
«Я слышал от коллег за спиной: «Вот, снимается в сериалах — предает профессию…» А в чем предательство?! Это ежедневный каторжный труд! Всё зависит от того, насколько человек отдается делу. Я успокоился, когда мне передали фразу одного артиста: «Ну если Аверин играет в сериалах — значит, можно там сниматься». Назовите полнометражные картины, вышедшие недавно, которые стали очень популярными среди зрителей? На какие фильмы были очереди в кинотеатры? Я таких, к сожалению, не знаю. Формат сериала — это примета времени, и не нужно этого стесняться», — цитирует артиста издание Sb.by.
Кроме того, Максим Аверин успешно пробовал себя в роли телеведущего шоу «Три аккорда» и был членом жюри передачи «Точь-в-точь» на «Первом канале».
Личная жизнь Аверина: тайна за семью печатямиПри всей своей публичности и народной любви он сумел сделать главной интригой своей жизни не новые роли, а личные отношения. На протяжении многих лет он тщательно оберегает свою приватность, создавая образ завидного холостяка, но лишь недавно приоткрыл завесу тайны над своими прошлыми отношениями.
Аверин сознательно культивирует образ неженатого мужчины, считая это профессиональной хитростью. В одном из интервью он откровенно признался:
«Я интересен, пока остаюсь завидным женихом. Но даже если я женюсь, об этом не близкие мне люди узнают в последнюю очередь. В жизни должен быть момент интимности».
Такой подход к личной жизни демонстрирует, насколько серьезно актер подходит к построению своего имиджа. В 2023 году в интервью изданию «Караван историй» актер сделал сенсационное признание: оказывается, у него была семья, о которой никто не знал.
«Я был в отношениях много лет, была семья, но в какой-то момент пришлось отпустить», — поделился Аверин.
При этом он проявил характерную для себя сдержанность, не назвав имени избранницы и не уточняя, когда именно длились эти отношения. Рассказывая о причинах расставания, Аверин раскрыл свой подход к отношениям.
«Как только ты понимаешь, что есть привязанность, благодарность, но нет любви — уходи. Не обманывай», — так он объяснил свое решение закончить многолетние отношения.
Придуманные романыМаксим Аверин давно стал мастером поддерживать интригу вокруг своей личной жизни. Пока актер хранил молчание о настоящих отношениях, поклонники и коллеги с упоением придумывали ему романы.
Так, после «Глухаря» вся съемочная группа была уверена, что у Максима и Виктории Тарасовой нежные романтические отношения. Ходили даже слухи о скорой свадьбе, но они так и остались красивой выдумкой. Затем в «Склифосовском» зрители «поженили» Аверина с Марией Куликовой. Хотя актеры дружат со студенческих лет, а Куликова неустанно подчеркивает:
«Максим — близкий друг, который прекрасно ладит с моим избранником».
Иногда Аверин и сам становится источником слухов. В 2015 году на шоу «Один в один» он и Анна Ардова неожиданно объявили о браке, но через несколько дней признались, что это была шутка. Отдельного внимания заслуживает дружба Аверина с Анной Якуниной, которая длится более 20 лет. Актёры вместе снимались в «Склифосовском» и «Напарницах», а в спектакле «Там же, тогда же» убедительно играли влюблённых. Эта творческая близость вновь породила слухи о романе. Однако в реальности их отношения никогда не выходили за рамки дружеских. У Анны есть муж и две дочки, для которых Максим давно стал членом семьи.
Очевидно, сплетни не тяготят Аверина. Он научился мастерски существовать в пространстве между реальностью и вымыслом, поддерживая интригу вокруг своего образа «завидного холостяка».
Дебош в самолетеВ 2018 году произошел неприятный инцидент на борту самолета «Аэрофлота», летевшего из Барнаула в Москву. По данным авиакомпании, 43-летний Аверин, употребив шампанское, оскорбил стюардессу и нарушал общественный порядок. Представитель «Аэрофлота» Вера Абанина заявила, что «эти хулиганские и аморальные действия мешали нормальной работе экипажа и создавали сильный дискомфорт для других пассажиров».
Актера встретили в аэропорту Шереметьево правоохранители и оштрафовали на 500 рублей. Его директор Николай Коренев пытался оправдать случившееся, назвав произошедшее «сильно преувеличенной» ситуацией и намекнув на «мини-провокацию» со стороны стюардессы.
Максим Аверин сегодняЛетом 2024 года актер объявил о переходе из Московского театра сатиры в легендарный «Ленком Марка Захарова». В 2025 году он впервые вышел на сцену «Ленкома» в спектакле «Женитьба» и исполнил роль Понтия Пилата в постановке «Роман» по «Мастеру и Маргарите». Он с гордостью говорил о завершении сезона:
«Выпущен очень знаковый для меня спектакль... Было много гастролей по стране. В общем, очень напряженный график. Но это — большое актерское счастье».
Кроме того, в 2024 году он впервые набрал собственный актерский курс в ВТУ им. Щукина. А в 2025 году артист выпустил собственную книгу, которая представляет собой уникальное коллекционное мультимедийное издание под названием «Аверин». Работа по созданию длилась два года, и в нее вошли более 20 фотосессий и стихи, раскрывающие творческий мир артиста. Книга отражает его взгляды на жизнь и искусство, предлагает читателям окунуться в атмосферу эмоций и вдохновения.