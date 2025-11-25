25 ноября 2025, 15:58

Максим Аверин — один из самых узнаваемых и востребованных российских актеров театра и кино, народный артист России. Широкая известность пришла к нему после роли следователя в сериале «Глухарь», которая принесла ему премию ТЭФИ и любовь миллионов зрителей. 26 ноября звезде экрана исполняется 50 лет. О творческих победах и громких скандалах артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Максима Аверина Личная жизнь Аверина: тайна за семью печатями Придуманные романы Дебош в самолете Максим Аверин сегодня

Биография Максима Аверина

«Нас посмотрел каждый второй гражданин России, которая занимает одну шестую часть суши Земли».

«Я слышал от коллег за спиной: «Вот, снимается в сериалах — предает профессию…» А в чем предательство?! Это ежедневный каторжный труд! Всё зависит от того, насколько человек отдается делу. Я успокоился, когда мне передали фразу одного артиста: «Ну если Аверин играет в сериалах — значит, можно там сниматься». Назовите полнометражные картины, вышедшие недавно, которые стали очень популярными среди зрителей? На какие фильмы были очереди в кинотеатры? Я таких, к сожалению, не знаю. Формат сериала — это примета времени, и не нужно этого стесняться», — цитирует артиста издание Sb.by.

Личная жизнь Аверина: тайна за семью печатями

«Я интересен, пока остаюсь завидным женихом. Но даже если я женюсь, об этом не близкие мне люди узнают в последнюю очередь. В жизни должен быть момент интимности».

«Я был в отношениях много лет, была семья, но в какой-то момент пришлось отпустить», — поделился Аверин.

«Как только ты понимаешь, что есть привязанность, благодарность, но нет любви — уходи. Не обманывай», — так он объяснил свое решение закончить многолетние отношения.

Придуманные романы

«Максим — близкий друг, который прекрасно ладит с моим избранником».

Дебош в самолете

Максим Аверин сегодня

«Выпущен очень знаковый для меня спектакль... Было много гастролей по стране. В общем, очень напряженный график. Но это — большое актерское счастье».