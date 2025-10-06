Роскошный особняк Романа Товстика перешёл к бывшей жене — что Елене ещё предстоит отсудить на Кипре, в Италии и Турции?
После развода с мужем Елена Товстик смогла сохранить за собой роскошный двухэтажный коттедж в поселке Борки. Этот элитный район находится всего в 17 километрах от МКАД, что делает его очень привлекательным для жизни. Подробнее о том, как выглядит дом-особняк, читайте в материале «Радио 1».
Подробности о домеЕлена отсудила особняк площадью 820 квадратных метров. Участок вокруг него занимает больше 21 сотки. Оценочная стоимость дома колеблется от 600 до 700 миллионов рублей. Внутри много пространства: три спальни, отдельная детская и большая студия на первом этаже. Также есть собственный бассейн и другие удобства.
Уютный интерьерДом оформлен в современном стиле. В нем высокие потолки, панорамные окна и светлые тона, что создает атмосферу уюта. Елена сама принимала решения по дизайну, ведь она считает это важной частью своей жизни.
Семейная атмосфераФотографии из соцсетей Елены показывают, что дом наполнен жизнью. Здесь много детских игрушек, праздничных столов и даже нарядная елка зимой. Это место стало настоящим семейным гнездышком для Елены и ее детей.
Зарубежные активы и планы ЕленыСогласно информации от адвокатов, имущественные споры не ограничиваются только указанным особняком. Елена Товстик планирует продолжить борьбу за зарубежную недвижимость, расположенную на Кипре, в Италии и Турции. Ранее ее бывший муж утверждал, что не возражает против использования этой собственности детьми и экс-супругой, однако юридически данный вопрос остается нерешенным.
Активы РоманаРоман владеет небольшой двухкомнатной квартирой в районе Свиблово, площадью 46 квадратных метров, стоимостью около 9 миллионов рублей. Однако его основным активом является доля в сетевой компании NL, которая, начиная с продажи биодобавок в нулевых, достигла миллиардных оборотов. Ранее ходили слухи, что Роман приобрел особняк на Рублевке за 141 миллион рублей для Полины Дибровой, но она опровергла эту информацию, предоставив выписку из «Госуслуг», согласно которой ей принадлежит только квартира, купленная в ипотеку для старшего сына.
Новый юристБракоразводный процесс Романа и Елены Товстик завершился 30 сентября. Суд официально расторг брак, но стороны не подписали мировое соглашение по алиментам и детям. Екатерина Гордон, представлявшая интересы Елены, объявила о завершении сотрудничества. Она сообщила, что обе стороны были близки к компромиссу, но в последний момент Елена решила изменить стратегию.
Гордон предоставила возможность Елене рассказать свою историю и добилась выгодных условий по имуществу и детям. Однако перед подписанием соглашения Елена выбрала продолжить борьбу за наследство через суд. Новый адвокат, по слухам, убеждает её оспаривать брачный договор. Екатерина Гордон отметила, что не будет комментировать слухи о семье Товстиков и их связях. Она подчеркнула, что завершила свою роль в этом деле. Теперь Елена продолжит борьбу с помощью нового юриста.