В Москве задержали «Человека-паука», устроившего необычный сюрприз певице Доре
В Москве полиция задержала 35-летнего Руслана Г., который решил проявить свою любовь к певице Дарье Шихановой (известной как Дора) весьма необычным способом. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как оказалось, Руслан — давний поклонник артистки, который долгое время отправлял ей цветы и проявлял знаки внимания. В это воскресенье он решил устроить очередной сюрприз и приобрёл на маркетплейсе костюм «Человека-паука» и специальное снаряжение.
Прибыв к дому певицы, Руслан забрался на крышу и спустился к её окну с 10-го этажа, планируя написать на стекле романтичное послание. Однако, осознав, что подняться обратно уже не сможет, он был вынужден проникнуть в квартиру. Непрошеный визит не был принят ни певицей и она сразу вызвала правоохранителей.
Задержанного доставили в отдел, где он объяснил свои действия желанием порадовать возлюбленную. Правоохранители проводят проверку инцидента.
