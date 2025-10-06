В Москве задержали «Человека-паука», устроившего необычный сюрприз певице Доре

06 октября 2025, 11:32

Фото: iStock/Phillip Horiba-Maguire

В Москве полиция задержала 35-летнего Руслана Г., который решил проявить свою любовь к певице Дарье Шихановой (известной как Дора) весьма необычным способом. Об этом сообщает РЕН ТВ.