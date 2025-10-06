Митю Фомина засудили на полмиллиона рублей

06 октября 2025, 12:57

С Мити Фомина требуют взыскать 550 тысяч за нарушение авторских прав

Дмитрий Фомин (Фото: Instagram* @mf_agent)

Две компании подали в суд на певца Митю Фомина. Они требуют взыскать с артиста в общей сложности 550 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Об этом сообщает издание «Страсти».