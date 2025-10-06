Митю Фомина засудили на полмиллиона рублей
Две компании подали в суд на певца Митю Фомина. Они требуют взыскать с артиста в общей сложности 550 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Об этом сообщает издание «Страсти».
Как следует из картотеки Арбитражного суда, «Национальное музыкальное издательство» подало иск о взыскании 400 тысяч рублей. Эта компания обеспечивает юридическую поддержку авторам музыки.
Ещё 150 тысяч рублей через суд требует взыскать компания «Первое музыкальное издательство». Лейбл обвиняет музыканта в нарушении исключительных прав. Конкретное музыкальное произведение, о котором идёт речь, в документах не указано.
Ранее Митя Фомин поделился, как Николай Цискаридзе критиковал его выступления в шоу. Певец признался, что не обиделся на жёсткие комментарии Цискаридзе.
Читайте также: