Фанат в костюме Человека-паука проник в квартиру Доры через окно десятого этажа

06 октября 2025, 13:34

Мужчина проник в квартиру певицы Доры через окно в костюме Человека-паука

Дарья Шиханова (Фото: Telegram @cutedorik)

В Москве мужчина в костюме Человека-паука проник в квартиру певицы Дарьи Шихановой (Доры). Инцидент произошёл на десятом этаже жилого дома, сообщает источник РЕН ТВ.





35-летний Руслан Г. на протяжении долгого времени проявлял знаки внимания к исполнительнице. Он отправлял ей цветы, писал сообщения в социальных сетях и оказывал другие знаки внимания. 5 октября поклонник решил усилить свои ухаживания и оставить послание на окне её квартиры.

«Он надел костюм Человека-паука и с помощью специального снаряжения спустился с крыши к окну квартиры на 10-м этаже, где проживает Дора. Но подняться обратно на крышу мужчина уже не смог», — сообщил источник.