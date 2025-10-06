Фанат в костюме Человека-паука проник в квартиру Доры через окно десятого этажа
В Москве мужчина в костюме Человека-паука проник в квартиру певицы Дарьи Шихановой (Доры). Инцидент произошёл на десятом этаже жилого дома, сообщает источник РЕН ТВ.
35-летний Руслан Г. на протяжении долгого времени проявлял знаки внимания к исполнительнице. Он отправлял ей цветы, писал сообщения в социальных сетях и оказывал другие знаки внимания. 5 октября поклонник решил усилить свои ухаживания и оставить послание на окне её квартиры.
«Он надел костюм Человека-паука и с помощью специального снаряжения спустился с крыши к окну квартиры на 10-м этаже, где проживает Дора. Но подняться обратно на крышу мужчина уже не смог», — сообщил источник.После этого фанат проник в помещение через открытое окно. Дора вызвала полицию. Правоохранители задержали мужчину и доставили его в отдел. По словам задержанного, он хотел таким способом порадовать певицу.