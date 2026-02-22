Предложение Сноудену, тайный сын и скандальная фотосессия: чем сейчас занимается рассекреченный «агент 90-60-90» Анна Чапман?
Телеведущей, бизнесвумен и самой знаменитой разоблаченной шпионке современности Анне Чапман 23 февраля исполняется 44 года. Эта женщина, чье имя неразрывно связано с самым громким шпионским скандалом со времен холодной войны, прошла удивительный путь от скамьи подсудимых в Нью-Йорке до кресла ведущей псевдонаучных хитов на федеральном канале. В ее биографии переплелись дипломатические интриги, страстные романы, обложки мужских журналов и тайное материнство. О том, как выпускница РУДН едва не вскрыла секретные архивы США и что осталось за кадром ее новой жизни, — в материале «Радио 1».
Биография Анны ЧапманАнна Васильевна Чапман (урожденная Кущенко) родилась 23 февраля 1982 года в Харькове. Ее отец работал дипломатом в африканских странах, а мать преподавала математику. Примечательно, что в одном из интервью телеведущая упоминала о сотрудничестве отца с КГБ. Воспитанием будущей знаменитости занималась бабушка, которая жила в Волгограде.
Девочка часто меняла школы, а выпускной класс и вовсе оканчивала в Москве. После получения аттестата Чапман поступила в Российский университет дружбы народов, на экономический факультет. Сразу после получения диплома в 2003 году девушка переехала в Великобританию, так как годом раньше вышла замуж за британца.
В Британии Чапман работала по профессии в течение пяти лет. По данным СМИ, у Анны отмечалась повышенная тяга к материальному благополучию, что заставило ее вернуться в Россию создать ряд собственных проектов, начальным капиталом которых стали вырученные деньги после продажи личных драгоценностей.
Основанный Чапман «поисковик недвижимости» оказался нерентабельным и не принес ожидаемой прибыли, что подтолкнуло Анну на создание TIME Venchures, которая должна была заниматься поиском российских компаний, чтобы открывать на их базе американские филиалы. Для его раскрутки она переехала в Соединенные Штаты. По информации американского следствия, данный проект стал прикрытием деятельности девушки в Америке — ее неоднократно замечали в сотрудничестве с российскими представителями ООН, с которыми она якобы обменивалась тайной информацией и шифрованными файлами.
Служба в разведкеВ июне 2010 года Анна Чапман стала главной фигуранткой громкого шпионского скандала, в результате чего ее как сотрудницу российских спецслужб арестовали агенты ФБР. Девушку обвинили в работе на Службу внешней разведки России, в частности в попытке получить секретную информацию о политике Штатов в отношении Ирана, об американском ядерном вооружении, а также раскрытии личных данных конгрессменов и руководителей ЦРУ. Иностранные СМИ неоднократно указывали, что причиной провала российской шпионки стал Барак Обама, к которому она подобралась слишком близко.
Арест Чапман прошел на Манхэттене. Ее и еще 10 человек обвинили в работе на иностранные спецслужбы и поддержке контактов с российскими спецагентами. Но, согласно американскому законодательству, Анна так и не значится шпионкой, поскольку не смогла рассекретить гостайны США. В июле того же года РФ договорилась с США об обмене заключенными, обвиненными в госизмене и шпионаже. Это позволило экстрадировать из США на родину Чапман и еще несколько людей. Однако Анна не собиралась задерживаться, планируя переезд в Великобританию. Примечательно, что вскоре после этой истории девушку лишили британского гражданства и уехать в Лондон она уже не смогла.
В конце 2010 года стало известно, кто сдал девушку ЦРУ. Разоблачителем деятельности Чапман оказался сбежавший в США сотрудник российской разведки Александр Потеев, которого в 2011 году в Москве приговорили заочно к 25 годам лишения свободы.
Спустя несколько лет скандал вокруг Чапман сравнивали с тем, который развернулся вокруг Марии Бутиной. Ее также обвиняли в шпионаже.
ЖурналистикаПосле освобождения из американской тюрьмы и возвращения в российскую столицу разведчица получила множество предложений в сфере шоу-бизнеса. Тогда же она снялась в нескольких эротических фотосессиях для «Плейбоя» и «Жары», после чего ее стали называть «агент 90-60-90».
В этот же период женщина вошла в совет «Молодая гвардия Единой России», в рядах которого занялась патриотическим воспитанием российской молодежи. Принятие Чапман в ряды движения раскритиковал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, припомнивший ей провокационные фото и назвавший ее не лучшим примером для молодежи.
Анна работала главным редактором в издании Venture Business News, а также писала книгу об инновациях.
«Тайны мира» с Анной Чапман
В 2011 году бывшая разведчица стала телеведущей и автором документального проекта «Тайны мира», выходящего на «РЕН ТВ». «Тайны мира» с Анной Чапман – это сенсационные и загадочные истории, которые раскрывают загадки современного мира.
Документальный проект «Тайны мира» с Анной Чапман получил многомиллионную аудиторию, однако в 2014-м проект закрыли, после чего экс-разведчица взялась за работу над передачей «Анна Чапман и ее мужчины». Но уже в следующем году «Тайны мира» вышли под новым названием «Тайны Чапман» и вновь завоевали популярность у зрителей.
Фильмы с Анной ЧапманВ 2019 году состоялся дебют Анны в кино. Телеведущая снялась в киноленте «Балканский рубеж», где сыграла роль журналистки, которая прибывает в Югославию во время военного конфликта в 1999-м. Спустя время Чапман снялась в эпизоде другого фильма – «Ампир V» по произведению Виктора Пелевина.
Личная жизнь Анны ЧапманВ 2002 году знаменитость вышла замуж за сына британского бизнесмена Алекса Чапмана, сотрудника студии звукозаписи. В СМИ писали, что этот брак был фиктивным и организован с целью получения Анной британского гражданства.
По словам Алекса, он был искренне увлечен девушкой. Во время совместной жизни он обожал фотографировать жену в интимной обстановке и без макияжа. До брака Чапман сам приехал к невесте в Россию, работал в Москве репетитором английского языка. В 2006 году супруги развелись.
Однажды Чапман заявила, что хотела бы стать женой и матерью детей экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Она сделала предложение руки и сердца «борцу за идеалы» в соцсетях. Программист сразу отреагировал на предложение и заявил, что готов жениться на Чапман, несмотря ни на что.
В 2015 году появилась информация, что Чапман родила сына. Бывшая разведчица до последнего старалась скрыть беременность, но позже в своем блоге призналась поклонникам, что стала мамой, а также поблагодарила всех за поздравления. Вскоре после родов Чапман вновь приступила к работе на телевидении. Воспитанием мальчика занимается мать бывшей разведчицы.
Анна Чапман сейчасСегодня Анна Чапман — медийная персона, прочно окопавшаяся на телеканале РЕН ТВ. Её программа «Тайны Чапман» (первоначально «Тайны мира») выходит до сих пор, пугая зрителей историями о тварях из океана и заговорах рептилоидов. В отличие от многих коллег, она не исчезла с экранов, а лишь сменила вывеску: передача стабильно идет в эфире, собирая аудиторию любителей мистики.
В 2022 году Анна шокировала поклонников, сменив фамилию. Теперь официально она — Анна Романова. Зачем это сделано — остается только гадать: то ли новый виток конспирологии, то ли попытка уйти от слишком громкого прошлого.
Живет Чапман на две страны. Основное время она проводит в России, но не забывает и про солнечный Дубай, где у неё есть апартаменты за 600 тысяч долларов. В своем блоге она больше не шпионка и не теледива, а успешный коуч, проводящий марафоны красоты и продающий секреты вечной молодости. Так «русская шпионка», едва не разрушившая отношения Москвы и Вашингтона, превратилась в образцовую предпринимательницу, которая умеет делать деньги даже из проваленной явки.