«Себе на горло наступать не буду»: Ида Галич прошлась по звездам за потребительское отношение к чужому труду

21 февраля 2026, 22:01

Галич раскритиковала знаменитостей за потребительское отношение к чужому труду

Ида Галич (Фото: телеграм/@GALICH_onok)

Ида Галич рассказала в своём Telegram-канале о том, что сегодня творится на блогерском рынке.





Телеведущая уверена, что после таких слов в неё могут «полететь камни», но отказываться от критики в адрес селебрити она не собирается. Поводом стало, как утверждает Галич, потребительское отношение некоторых звёзд, из‑за которого срываются съёмки.





«Если ты ударил по рукам, нужно доделывать дело. И я больше себе на горло наступать не буду», — поделилась теледива.