«Себе на горло наступать не буду»: Ида Галич прошлась по звездам за потребительское отношение к чужому труду
Ида Галич рассказала в своём Telegram-канале о том, что сегодня творится на блогерском рынке.
Телеведущая уверена, что после таких слов в неё могут «полететь камни», но отказываться от критики в адрес селебрити она не собирается. Поводом стало, как утверждает Галич, потребительское отношение некоторых звёзд, из‑за которого срываются съёмки.
«Если ты ударил по рукам, нужно доделывать дело. И я больше себе на горло наступать не буду», — поделилась теледива.По словам Иды, однажды она записала интервью с человеком, который заранее ознакомился с вопросами. В итоге разговор, как отметила знаменитость, превратился в «отшлифованный и выверенный ноль».
