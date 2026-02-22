Стало известно, сколько Лариса Долина заработает за три концерта в баре в Москве

22 февраля 2026, 09:02

РИА Новости: Долина может заработать 3,5 миллиона рублей за три концерта в баре

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Народная артистка России Лариса Долина заработает почти 3,5 миллиона рублей на проданных билетах на сольные концерты, которые состоятся в клубе Petter в Москве. Об этом пишет РИА Новости.