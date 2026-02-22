Стало известно, сколько Лариса Долина заработает за три концерта в баре в Москве
Народная артистка России Лариса Долина заработает почти 3,5 миллиона рублей на проданных билетах на сольные концерты, которые состоятся в клубе Petter в Москве. Об этом пишет РИА Новости.
Долина анонсировала три выступления в московском клубе Petter: 26 марта, 25 мая и 26 июля. Концертная площадка рассчитана на 91 место. Минимальная стоимость билета — 9,5 тысячи рублей. Также доступны места за столиками: 12,5 и 15,5 тысяч рублей в зависимости от их расположения. За место у бара нужно отдать 15,5 тысяч рублей. Самые дорогие билеты, стоимостью 18,5 тысяч рублей, предоставляют возможность сидеть за столиками рядом со сценой.
При полном зале выручка от продажи билетов составит примерно 1,15 миллиона рублей, не считая затрат на организацию концерта. Если все три выступления пройдут при аншлаге, Долина сможет заработать около 3,5 миллионов рублей. Стоит отметить, что за месяц до первого концерта, запланированного на март, продано лишь 18% билетов.
