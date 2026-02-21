Достижения.рф

Сын Киркорова начал играть в футбол в одной команде с сыном Плющенко

Сын Филиппа Киркорова стал игроком футбольного клуба «2Drots»
Филипп Киркоров с детьми (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

13-летний сын певца Филиппа Киркорова Мартин стал игроком футбольного клуба «2Drots». Об этом сообщил сам ФК в своем телеграм-канале.



В молодежном составе любительской команды вместе с наследником народного артиста РФ играет сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр.

«Сегодня [Мартин] провел свою первую тренировку», — говорится в публикации.
Мартин Киркоров (Кадр из видео: Телеграм/academy2DROTS)
Напомним, у Киркорова двое детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в декабре 2011 года, а сын — в июне 2012-го. До прошлого года дети обучались в International Scientific School в Дубае, сейчас они получают образование в одной из российских школ.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0