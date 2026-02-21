Сын Киркорова начал играть в футбол в одной команде с сыном Плющенко
Сын Филиппа Киркорова стал игроком футбольного клуба «2Drots»
13-летний сын певца Филиппа Киркорова Мартин стал игроком футбольного клуба «2Drots». Об этом сообщил сам ФК в своем телеграм-канале.
В молодежном составе любительской команды вместе с наследником народного артиста РФ играет сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр.
«Сегодня [Мартин] провел свою первую тренировку», — говорится в публикации.Напомним, у Киркорова двое детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в декабре 2011 года, а сын — в июне 2012-го. До прошлого года дети обучались в International Scientific School в Дубае, сейчас они получают образование в одной из российских школ.