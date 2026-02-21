Сын Киркорова начал играть в футбол в одной команде с сыном Плющенко

21 февраля 2026, 18:58

Сын Филиппа Киркорова стал игроком футбольного клуба «2Drots»

Филипп Киркоров с детьми (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

13-летний сын певца Филиппа Киркорова Мартин стал игроком футбольного клуба «2Drots». Об этом сообщил сам ФК в своем телеграм-канале.





В молодежном составе любительской команды вместе с наследником народного артиста РФ играет сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр.

«Сегодня [Мартин] провел свою первую тренировку», — говорится в публикации.