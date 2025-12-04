Россиянам объяснили, как уберечь себя от «схемы Долиной»
Риэлтор Апрелев: в ситуации с Долиной нарушено реальное законодательство
После резонансного дела певицы Ларисы Долиной Госдума готовит законопроекты о «периоде охлаждения» и судебном депозите для защиты от мошенников. Однако эксперты рынка недвижимости бьют тревогу: главная угроза — не сами схемы, а опасный судебный прецедент, который разрушает десятилетиями формировавшийся баланс интересов и оставляет честных покупателей без денег и без жилья.
Почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в беседе с «Радио 1» заявил, что ситуация с Долиной создала судебный прецедент, при котором нарушено реальное законодательство, которое формировалось несколько десятилетий в защиту прав добросовестного приобретателя.
«Добросовестный покупатель — это тот, кто не знал о проблемах, проявил разумную осмотрительность (проверял историю в Росреестре, нанимал специалистов) и заплатил рыночную цену. Закон предусматривает "двустороннюю реституцию": если квартиру возвращают продавцу, то и деньги должны вернуть покупателю», — сказал он.
По его мнению, периоды охлаждения не изменят ситуацию кардинально, так как мошенники действуют в течение недель и месяцев. Ключевое решение — изменение судебной практики, которая сейчас, по статистике, в 80% случаев принимает решение в пользу изначальных владельцев, не углубляясь в вопрос возврата денег покупателю. Апрелев выразил надежду, что Верховный суд, который уже запросил дело Долиной, до конца года подготовит решения для пересмотра этой практики.
«Эта судебная история породила проблему, в которой деньги сторона не возвращает, а квартиру держит. То есть добросовестный покупатель потерял деньги, к мошенникам отношений никакого не имеет, но квартиру и деньги он потерял тоже. Вот эта несправедливость породила проблему и очень серьезный резонанс», — подчеркнул эксперт.
Отвечая на вопрос, как в будущем доказывать «измененное состояние сознания» продавца, Апрелев высказался против всеобщей обязательной экспертизы, назвав это противозаконным понуждением.
«В процессе проведения сделки, если такие риски возникают, нужно предложить продавцу пройти все процедуры. Если он отказывается, то проще отказаться от покупки недвижимости. Для сомнительных случаев (например, с пожилыми одинокими людьми) должна быть разработана стандартизированная процедура экспертизы с участием психиатра и психолога, а врачи должны нести ответственность за свое заключение. Однако пока такого стандарта нет, главной защитой для покупателя остается бдительность и готовность отказаться от рискованной сделки», — резюмировал собеседник.