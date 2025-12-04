Россиянам объяснили, как уберечь себя от «схемы Долиной»

04 декабря 2025, 14:42

Риэлтор Апрелев: в ситуации с Долиной нарушено реальное законодательство

Лариса Долина (Фото: инстаграм* @larisa.dolina.official)

После резонансного дела певицы Ларисы Долиной Госдума готовит законопроекты о «периоде охлаждения» и судебном депозите для защиты от мошенников. Однако эксперты рынка недвижимости бьют тревогу: главная угроза — не сами схемы, а опасный судебный прецедент, который разрушает десятилетиями формировавшийся баланс интересов и оставляет честных покупателей без денег и без жилья.





Почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в беседе с «Радио 1» заявил, что ситуация с Долиной создала судебный прецедент, при котором нарушено реальное законодательство, которое формировалось несколько десятилетий в защиту прав добросовестного приобретателя.





«Добросовестный покупатель — это тот, кто не знал о проблемах, проявил разумную осмотрительность (проверял историю в Росреестре, нанимал специалистов) и заплатил рыночную цену. Закон предусматривает "двустороннюю реституцию": если квартиру возвращают продавцу, то и деньги должны вернуть покупателю», — сказал он.

«Эта судебная история породила проблему, в которой деньги сторона не возвращает, а квартиру держит. То есть добросовестный покупатель потерял деньги, к мошенникам отношений никакого не имеет, но квартиру и деньги он потерял тоже. Вот эта несправедливость породила проблему и очень серьезный резонанс», — подчеркнул эксперт.

«В процессе проведения сделки, если такие риски возникают, нужно предложить продавцу пройти все процедуры. Если он отказывается, то проще отказаться от покупки недвижимости. Для сомнительных случаев (например, с пожилыми одинокими людьми) должна быть разработана стандартизированная процедура экспертизы с участием психиатра и психолога, а врачи должны нести ответственность за свое заключение. Однако пока такого стандарта нет, главной защитой для покупателя остается бдительность и готовность отказаться от рискованной сделки», — резюмировал собеседник.