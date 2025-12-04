Дочь продюсера «Иванушек International» заявила, что из-за Ларисы Долиной не может продать квартиру

04 декабря 2025, 13:42

Олеся Сазыкина не может продать квартиру отца из-за Ларисы Долиной

Олеся Сазыкина (Фото: Instagram* / @sazlesya)

В эксклюзивном комментарии для «Звездача» Олеся Сазыкина, дочь продюсера группы «Иванушки International», рассказала, что семейная квартира, принадлежащая её отцу, никак не может найти покупателя.





По её словам, ситуация осложнилась после громкого конфликта вокруг Ларисы Долиной и истории с покупательницей, которая заявила о проблемах с оформлением недвижимости.



Сазыкина подчёркивает, что не выносит обвинений как фактов, но выражает личное мнение о том, что последствия скандала оказались заметны для многих собственников. По её словам, доверие покупателей к сделкам на рынке снизилось, и люди стали значительно осторожнее относиться к покупке жилья.





«Только она могла так сделать. Я оправдываю весь народ, так нельзя поступать. Это показательное выступление по поводу того, что люди остаются безнаказанными. Говорить о том, что она мошенница — можно и так говорить. Я не верю в то, что её окучивали мошенники, у неё куча связей, это бы могли сразу пресечь. Это наживка для лохов. Теперь люди не могут продать квартиры, я тоже не могу продать квартиру своего отца в связи с тем, что такая ситуация произошла. Пускай она подумает, выйдет на компромиссы с этой покупательницей», — заявила Сазыкина.