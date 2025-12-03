«Меня одурманили, хочу развод»: Останина пошутила о «схеме Долиной»

03 декабря 2025, 20:56

Депутат Останина: «схемой Долиной» могут воспользоваться желающие развестись

Фото: iStock/mofles

«Схемой Долиной» могут воспользоваться мужчины, желающие развода. Такое развитие событий не исключила председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.





Напомним, скандал вокруг Ларисы Долиной разгорелся после того, как общественность возмутилась ситуацией с продажей её квартиры. Люди критикуют артистку за отказ вернуть деньги или квартиру покупателю, обвиняя знаменитость в распространении мошеннических схем.





«Точно так же можно в нашем комитете по делам несовершеннолетних применить. Взял мужчина и через три года сказал: "Меня одурманили и повели в загс, и оформили со мной брак. И пусть ещё жена мне заплатит за моральный ущерб"», — пошутила Останина в разговоре с Life.ru.