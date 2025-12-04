«Артистка здесь ни при чём»: Митя Фомин вступился за Ларису Долину после волны хейта

04 декабря 2025, 12:25

Митя Фомин защитил Ларису Долину и призвал не искать виновных среди артистов

Митя Фомин (Фото: Instagram* / @mf_agent)

Митя Фомин публично поддержал Ларису Долину, оказавшуюся в центре скандала после дела о мошенниках с недвижимостью. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На певицу обрушилась мощная волна критики: в соцсетях её обвиняли в причастности к сомнительным сделкам и даже требовали её «отмены». Однако Фомин заявил, что артистка не имеет отношения к произошедшему, и призвал людей внимательнее разбираться в ситуации, прежде чем выносить публичные суждения.



На церемонии «Итоги года Яндекс Музыки» музыкант отметил, что ему искренне жаль Долину и всех, кто оказался вовлечён в конфликт. Он подчеркнул, что подобные истории отнимают много сил и нервов, а кибербуллинг способен навредить даже самым стойким.





«Мне искренне жаль, что это случилось. Врагу не пожелаю такой ситуации, всего это хейта, этих нервных клеток, которые тратятся у всех, кто попал в эту ситуацию. Артистка здесь ни при чём, и те, кто продает недвижимость, ни при чём. Надо правильно расставлять акценты в этой жизни», — отметил он.

