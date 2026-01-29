Достижения.рф

Рождение дочери после молитвы и развод: творческий путь и личная жизнь звезды сериала «Постучись в мою Тверь» Антона Даниленко

Антон Даниленко (фото: Instagram* / anton___danilenko)

Антон Даниленко — актер и режиссер, для которого профессия стала осознанным выбором и делом жизни. Он не скрывает: творческий путь нередко сопровождается тяжелыми внутренними испытаниями, однако именно они в итоге приносят ощущение счастья и профессиональной реализации. Даниленко играет как положительных героев, так и антагонистов. 30 января актеру исполняется 36 лет. О его профессиональном становлении и личной жизни, — в материале «Радио 1».



Биография Антона Даниленко: детство и образование

Будущий актер родился 30 января 1990 года в Москве. С ранних лет Антон проявлял разносторонние способности. В детстве он три года занимался бальными танцами, столько же времени посвятил обучению игре на гитаре, а также получил третий разряд по шахматам. Эти занятия сформировали у него дисциплину и привычку к системной работе над собой.

После окончания школы Антон Даниленко с первой попытки поступил на актерский факультет Российского института театрального искусства — ГИТИС. Его наставниками стали Валентин Тепляков и Владимир Пахомов — педагоги, сыгравшие важную роль в формировании профессиональных навыков будущего артиста.

Театральная карьера Антона Даниленко

Профессиональный путь в театре Даниленко начал в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л. Н. Толстого. Здесь он исполнил ряд заметных ролей, включая Александра Адуева в спектакле «Обыкновенная история» и Петра Прибышева в комедии Льва Толстого «Зараженное семейство».

Антон Даниленко (фото: Instagram* / anton___danilenko)
Также актер создал сразу два сценических образа — Дока Робинсона и Бена Робинсона — в постановке «Приключения Тома Сойера» по пьесе Тимоти Мэйсона, основанной на произведении Марка Твена.

Значимым этапом биографии стал переход в Театр Романа Виктюка. Изначально Даниленко был задействован в ролях второго плана, однако в 2020 году в спектакле «Отравленная туника» по пьесе Николая Гумилева — последней работе Виктюка — актеру доверили роль царя Трапезондского.

Фильмография Антона Даниленко: от детективов до мелодрам

Кинодебют Антона Даниленко состоялся еще в студенческие годы — он появился в 521-й серии криминального сериала «След». Уже через год актер получил главную роль в серии «Призывник» восьмого сезона детективного проекта «Адвокат». Его герой Алексей Балакин был отмечен зрителями как убедительный и психологически точный образ.

В дальнейшем Даниленко регулярно появлялся в телепроектах различных жанров. В сериале «Человек ниоткуда» он сыграл врача, а в криминальной драме «Тихая охота» — карманника Ивана. В детективе «Меч» актер воплотил образ Артема Комарова — персонажа с неоднозначным характером.

Отойти от криминальной тематики ему позволил комедийный сериал Радды Новиковой «Папа на вырост», где Антон предстал в образе вратаря. В 2019 году Даниленко появился во втором сезоне драмеди «Рая знает все!», исполнив роль Леши. В 2021 году он сыграл модного фотографа Игоря Зверева в мелодраматическом сериале Евгения Татарова «Контракт на счастье».

Антон Даниленко (фото: Instagram* / anton___danilenko)
2022 год стал насыщенным на телевизионные премьеры. Весной на экраны вышел четырехсерийный детектив «Пианистка», где Даниленко перевоплотился в бармена Давида Григоряна. В проекте канала ТВЦ главные роли исполнили Евгения Лоза, Иван Жидков и Анатолий Руденко, а второстепенные — Марат Башаров и Людмила Артемьева.

Осенью телеканал «Россия-1» представил мелодраму «Встречная полоса», в которой Антон Даниленко исполнил одну из ключевых ролей. Его партнером по съемочной площадке вновь стал Артем Осипов, с которым актер также работал над проектом «За все заплачено».

В феврале 2024 года на канале «Домашний» состоялась премьера мелодрамы «Порочная связь». Даниленко признавался, что его с персонажем по имени Роман роднит лишь внешнее сходство.

По словам актера, герой является его полной противоположностью. Для работы над ролью Антону пришлось глубоко погрузиться в темные стороны человеческой натуры. Он охарактеризовал своего персонажа как «коварного хищника», отметив, что именно эта сложность и привлекла его в проекте.

Еще один неоднозначный образ — Райский в фильме «Разведенка с прицепом». Несмотря на спорные поступки героя, Даниленко сумел найти им внутреннее оправдание, считая, что персонаж оказался загнанным в обстоятельства, не оставлявшие иного выхода.

Антон Даниленко (фото: Instagram* / anton___danilenko)
Весной 2024 года актер вновь появился на канале «Домашний» в мини-сериале «Я вернусь за тобой». В октябре того же года он принял участие в проекте «Уходя, закрывайте двери», где работал вместе с актрисой Яниной Третьяковой и режиссером Аленой Райнер. Кроме того, он снялся в сериале «Постучись в мою Тверь».

Личная жизнь Антона Даниленко

В январе 2012 года Антон Даниленко женился на своей однокурснице Алевтине Коваленко, которая была старше его на семь лет. Для актрисы этот брак стал вторым, от предыдущих отношений у нее есть сын Сергей.
Антон признавался, что влюбился с первого взгляда и полгода добивался расположения будущей супруги.

Уйдя в армию, он ежедневно писал ей письма. Вернувшись, в первый же день предложил узаконить отношения, однако из-за позднего часа в ЗАГС они попали лишь на следующий день, когда и состоялась регистрация брака.

Супруги вместе работали в Липецком драматическом театре, после чего приняли решение переехать в Москву. В 2017 году у пары родилась дочь Аксинья. До этого супруги на протяжении пяти лет безуспешно пытались стать родителями. По словам Коваленко, беременность наступила спустя ровно девять месяцев после ее молитвы в храме Зачатия праведною Анною Пресвятой Богородицы в Чехове.

Антон Даниленко с дочкой (фото: Instagram* / anton___danilenko)
Со временем пути Антона и Алевтины разошлись, причины расставания не афишировались. При этом актер продолжает активно участвовать в жизни дочери и остается для нее заботливым отцом.

Антон Даниленко сегодня

2025 год стал для Даниленко не менее продуктивным. В марте он принял участие в мелодраме «Эхо прошлого», а затем появился в мини-сериале «Варино счастье» вместе с Анной Куклиной и Сергеем Иванюком.
В детективном жанре актер пополнил свою фильмографию ролью следователя Романова в проекте ТВЦ «Два капитана», где его партнершей стала Олеся Фаттахова. Также он вошел в актерский состав двухсерийного детектива «С новым счастьем!».

Артист продолжает служить в театре, основанном Романом Виктюком, который сегодня носит название «Сцена "Мельников"». Параллельно он регулярно пополняет фильмографию новыми проектами.

В свободное время актер предпочитает читать литературу о театре и кино, смотреть фильмы, заниматься спортом. Для поддержания физической формы он посещает тренажерный зал, зимой катается на коньках и занимается скалолазанием.

