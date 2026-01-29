Рождение дочери после молитвы и развод: творческий путь и личная жизнь звезды сериала «Постучись в мою Тверь» Антона Даниленко
Антон Даниленко — актер и режиссер, для которого профессия стала осознанным выбором и делом жизни. Он не скрывает: творческий путь нередко сопровождается тяжелыми внутренними испытаниями, однако именно они в итоге приносят ощущение счастья и профессиональной реализации. Даниленко играет как положительных героев, так и антагонистов. 30 января актеру исполняется 36 лет. О его профессиональном становлении и личной жизни, — в материале «Радио 1».
Биография Антона Даниленко: детство и образованиеБудущий актер родился 30 января 1990 года в Москве. С ранних лет Антон проявлял разносторонние способности. В детстве он три года занимался бальными танцами, столько же времени посвятил обучению игре на гитаре, а также получил третий разряд по шахматам. Эти занятия сформировали у него дисциплину и привычку к системной работе над собой.
После окончания школы Антон Даниленко с первой попытки поступил на актерский факультет Российского института театрального искусства — ГИТИС. Его наставниками стали Валентин Тепляков и Владимир Пахомов — педагоги, сыгравшие важную роль в формировании профессиональных навыков будущего артиста.
Театральная карьера Антона ДаниленкоПрофессиональный путь в театре Даниленко начал в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л. Н. Толстого. Здесь он исполнил ряд заметных ролей, включая Александра Адуева в спектакле «Обыкновенная история» и Петра Прибышева в комедии Льва Толстого «Зараженное семейство».
Также актер создал сразу два сценических образа — Дока Робинсона и Бена Робинсона — в постановке «Приключения Тома Сойера» по пьесе Тимоти Мэйсона, основанной на произведении Марка Твена.
Значимым этапом биографии стал переход в Театр Романа Виктюка. Изначально Даниленко был задействован в ролях второго плана, однако в 2020 году в спектакле «Отравленная туника» по пьесе Николая Гумилева — последней работе Виктюка — актеру доверили роль царя Трапезондского.
Фильмография Антона Даниленко: от детективов до мелодрамКинодебют Антона Даниленко состоялся еще в студенческие годы — он появился в 521-й серии криминального сериала «След». Уже через год актер получил главную роль в серии «Призывник» восьмого сезона детективного проекта «Адвокат». Его герой Алексей Балакин был отмечен зрителями как убедительный и психологически точный образ.
В дальнейшем Даниленко регулярно появлялся в телепроектах различных жанров. В сериале «Человек ниоткуда» он сыграл врача, а в криминальной драме «Тихая охота» — карманника Ивана. В детективе «Меч» актер воплотил образ Артема Комарова — персонажа с неоднозначным характером.
Отойти от криминальной тематики ему позволил комедийный сериал Радды Новиковой «Папа на вырост», где Антон предстал в образе вратаря. В 2019 году Даниленко появился во втором сезоне драмеди «Рая знает все!», исполнив роль Леши. В 2021 году он сыграл модного фотографа Игоря Зверева в мелодраматическом сериале Евгения Татарова «Контракт на счастье».
2022 год стал насыщенным на телевизионные премьеры. Весной на экраны вышел четырехсерийный детектив «Пианистка», где Даниленко перевоплотился в бармена Давида Григоряна. В проекте канала ТВЦ главные роли исполнили Евгения Лоза, Иван Жидков и Анатолий Руденко, а второстепенные — Марат Башаров и Людмила Артемьева.
Осенью телеканал «Россия-1» представил мелодраму «Встречная полоса», в которой Антон Даниленко исполнил одну из ключевых ролей. Его партнером по съемочной площадке вновь стал Артем Осипов, с которым актер также работал над проектом «За все заплачено».
В феврале 2024 года на канале «Домашний» состоялась премьера мелодрамы «Порочная связь». Даниленко признавался, что его с персонажем по имени Роман роднит лишь внешнее сходство.
По словам актера, герой является его полной противоположностью. Для работы над ролью Антону пришлось глубоко погрузиться в темные стороны человеческой натуры. Он охарактеризовал своего персонажа как «коварного хищника», отметив, что именно эта сложность и привлекла его в проекте.
Еще один неоднозначный образ — Райский в фильме «Разведенка с прицепом». Несмотря на спорные поступки героя, Даниленко сумел найти им внутреннее оправдание, считая, что персонаж оказался загнанным в обстоятельства, не оставлявшие иного выхода.
Весной 2024 года актер вновь появился на канале «Домашний» в мини-сериале «Я вернусь за тобой». В октябре того же года он принял участие в проекте «Уходя, закрывайте двери», где работал вместе с актрисой Яниной Третьяковой и режиссером Аленой Райнер. Кроме того, он снялся в сериале «Постучись в мою Тверь».
Личная жизнь Антона ДаниленкоВ январе 2012 года Антон Даниленко женился на своей однокурснице Алевтине Коваленко, которая была старше его на семь лет. Для актрисы этот брак стал вторым, от предыдущих отношений у нее есть сын Сергей.
Антон признавался, что влюбился с первого взгляда и полгода добивался расположения будущей супруги.
Уйдя в армию, он ежедневно писал ей письма. Вернувшись, в первый же день предложил узаконить отношения, однако из-за позднего часа в ЗАГС они попали лишь на следующий день, когда и состоялась регистрация брака.
Супруги вместе работали в Липецком драматическом театре, после чего приняли решение переехать в Москву. В 2017 году у пары родилась дочь Аксинья. До этого супруги на протяжении пяти лет безуспешно пытались стать родителями. По словам Коваленко, беременность наступила спустя ровно девять месяцев после ее молитвы в храме Зачатия праведною Анною Пресвятой Богородицы в Чехове.
Со временем пути Антона и Алевтины разошлись, причины расставания не афишировались. При этом актер продолжает активно участвовать в жизни дочери и остается для нее заботливым отцом.
Антон Даниленко сегодня2025 год стал для Даниленко не менее продуктивным. В марте он принял участие в мелодраме «Эхо прошлого», а затем появился в мини-сериале «Варино счастье» вместе с Анной Куклиной и Сергеем Иванюком.
В детективном жанре актер пополнил свою фильмографию ролью следователя Романова в проекте ТВЦ «Два капитана», где его партнершей стала Олеся Фаттахова. Также он вошел в актерский состав двухсерийного детектива «С новым счастьем!».
Артист продолжает служить в театре, основанном Романом Виктюком, который сегодня носит название «Сцена "Мельников"». Параллельно он регулярно пополняет фильмографию новыми проектами.
В свободное время актер предпочитает читать литературу о театре и кино, смотреть фильмы, заниматься спортом. Для поддержания физической формы он посещает тренажерный зал, зимой катается на коньках и занимается скалолазанием.