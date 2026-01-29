«Бюстгальтеры на Hollywood»: перформанс Сидни Суини может обернуться разборками с законом
У Сидни Суини, похоже, могут возникнуть юридические проблемы из-за слишком смелого промо своего бренда нижнего белья. Об этом сообщает TMZ.
Актриса, давно известная любовью к провокациям, решила заявить о запуске марки максимально громко — и выбрала для этого один из самых охраняемых символов Лос-Анджелеса.
Ночью, словно в шпионском триллере, Суини вместе с командой подъехала к холму на фургоне и развесила бюстгальтеры прямо на легендарных буквах Hollywood. Часть реквизита после съемок убрали, однако несколько изделий так и остались висеть, привлекая внимание туристов и СМИ.
Разрешение на сами съемки у актрисы действительно было. Но есть важный нюанс: прикасаться к буквам, что-либо на них размещать и использовать объект в коммерческих целях без отдельного согласия Палаты по охране знака Hollywood строго запрещено. Именно это может стать поводом для разбирательств.
В сети также обсуждают слухи, что бренд белья Сидни якобы спонсируется Джеффом Безосом — и если проблемы все же возникнут, финансовый вопрос может решиться довольно быстро.
