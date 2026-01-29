«Бюстгальтеры на Hollywood»: перформанс Сидни Суини может обернуться разборками с законом

29 января 2026, 16:44

Актриса Сидни Суини рискует штрафом из-за рекламы белья

Сидни Суини (Фото: Instagram* / @sydney_sweeney)

У Сидни Суини, похоже, могут возникнуть юридические проблемы из-за слишком смелого промо своего бренда нижнего белья. Об этом сообщает TMZ.