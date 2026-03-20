«Руководствуюсь только желаниями»: вступал с интимную связь с несовершеннолетними и сел в тюрьму. Скандальные заявления Арсена Маркаряна
Арсен Ашотович Маркарян — российский блогер, инфобизнесмен и коуч, получивший известность благодаря резонансным высказываниям и провокационной риторике. В публичном пространстве он неоднократно высказывал женоненавистнические идеи, а также продвигал теорию о так называемом «зомбировании» мальчиков. В марте 2026 года суд приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима по статье о реабилитации нацизма. 21 марта ему исполняется 31 год. Подробности его биографии, карьеры и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Арсена Маркаряна: путь от насмешек к спортуАрсен Маркарян родился 21 марта 1995 года в Самаре. Его отец работал строителем, мать преподавала армянский язык.
В детстве будущий блогер сталкивался с серьезными проблемами с лишним весом. По его словам, к 11 годам он весил около 100 килограммов. Это становилось причиной регулярных насмешек со стороны сверстников и даже близкого окружения.
Он регулярно становился объектом насмешек со стороны сверстников, а также сталкивался с критикой внутри семьи — в частности, со стороны брата Армена. Во дворе, по его словам, его могли толкнуть или ударить, при этом он не имел физической возможности ответить обидчикам.
«Полжизни я был карикатурно смешным и толстым. Щекастый тюлень, которого игнорили девушки и чморили парни. Я не мог даже подтянуться на турнике! Я снова и снова запирался на балконе и, рыдая, тонул в океане жалости к себе», — писал Маркарян.Переломным моментом стало решение заняться спортом. Он записался в секцию рукопашного боя, что со временем изменило его физическую форму и повлияло на самооценку.
Отношения в семье складывались неоднозначно. С матерью в подростковом возрасте часто возникали конфликты, однако позже их общение улучшилось, и она стала воспринимать его позицию более уважительно.
С отцом близкого общения тоже не было долгое время. Маркарян объяснял это значительной разницей в возрасте — на момент его рождения отцу было 42 года.
По словам Арсена, по-настоящему откровенный разговор между ними состоялся незадолго до смерти родителя. Блогер утверждает, что в тот день интуитивно почувствовал надвигающуюся трагедию и позвонил отцу, после чего они разговаривали около шести часов.
«Я плакал от радости и от того, что впервые в жизни я почувствовал отца и его любовь. Мы очень душевно поговорили, договорились больше общаться. Я был самый счастливый человек в мире, почувствовал внутри себя стержень и ясность. Как вдруг через несколько часов я получаю звонок и мне говорят, что у отца остановилось сердце», — вспоминал блогер.
Спортивная карьера и увлечение сыроедениемВ юности Маркарян активно занимался спортом и участвовал в соревнованиях. Он выступал в смешанных единоборствах (ММА), а также принимал участие в международных турнирах по муай-тай. На третьем международном любительском чемпионате мира в Бангкоке он занял второе место в весовой категории до 86 килограммов.
После этого результата, по его словам, он начал искать способы повышения эффективности и улучшения физической формы. Во время пребывания в Таиланде Маркарян обратил внимание на особенности питания местных жителей, которые, как он отмечал, употребляют значительное количество фруктов.
Вернувшись в Россию, он заинтересовался вегетарианством и сыроедением, постепенно исключив из рациона мясные и молочные продукты. По его утверждению, основу его питания составили свежие фрукты и овощи, натуральный мед и «суперфуды».
Блог и инфобизнес: от сыроедения к «мужскому развитию»В дальнейшем Маркарян начал развивать собственный блог, в котором изначально рассказывал о сыроедении и альтернативных подходах к питанию. В 2015 году он запустил первый образовательный курс, посвященный вопросам здоровья, повышению уровня тестостерона и другим аспектам, связанным с физиологией.
Позже он разработал отдельные материалы, посвященные гормональному балансу и практике воздержания. Со временем тематика его контента изменилась: от обсуждения питания он перешел к вопросам биохакинга и «мужского саморазвития».
Основным источником дохода стала платная подписка на закрытый Telegram-канал. Стоимость доступа составляла около 1500 рублей в месяц. По словам самого Маркаряна, его модель строилась на отсутствии бесплатного контента и формировании устойчивого интереса аудитории к платным материалам.
«У меня нет никакой бесплатной деятельности. Человек вынужден меня смотреть платно, он подсаживается на эту иглу, нарезки или подкасты, хочет дозы, а дозы нет в бесплатном виде. Только платно, и цена символическая — полторы тысячи рублей», — объяснял Маркарян.На пике популярности число подписчиков достигало примерно 55 тысяч человек, что, по оценкам, приносило десятки миллионов рублей ежемесячно. Пользователи получали доступ к различным материалам — от рекомендаций по заработку до советов по взаимодействию с женщинами.
Резонансные высказывания Арсена МаркарянаШирокую известность Маркарян получил в 2023–2024 годах благодаря участию в подкастах, интервью и распространению провокационного контента. Его высказывания носили резкий и часто оскорбительный характер, особенно в отношении женщин.
Он неоднократно заявлял о якобы интеллектуальном и физическом превосходстве мужчин, приписывая женщинам склонность к манипуляциям.
«Современная женщина — это профессиональная предательница», — заявлял Маркарян.Кроме того, Маркарян позволял себе цитирование радикальных идеологов, а также делал заявления, в которых сравнивал женщин с объектами потребления.
«Вообще это полезный опыт — кого-то изнасиловать, чтобы понять, как работает человеческая психология», — утверждал Маркарян.В интернет-среде за ним закрепилось прозвище «мизогимли», связанное с внешним сходством с персонажем Гимли из произведения Джона Толкина «Властелин колец» и его риторикой. Формат коротких видеофрагментов с его выступлениями активно распространялся пользователями, что способствовало росту аудитории.
«Дура, скажи мне: кто больше произведет потомства — остров с одной женщиной и 100 мужчинами, или остров со 100 женщинами и 1 мужчиной?», — высказывался блогер.
Скандальные признания и общественная реакцияОтдельный резонанс вызвали заявления Маркаряна о связях с несовершеннолетними. В одном из видеоматериалов он утверждал, что подростки якобы обладают высоким либидо и сами проявляют инициативу.
Он также заявлял, что имел подобные связи, будучи совершеннолетним, что вызвало резкую негативную реакцию пользователей. В комментариях под подобными материалами появлялись многочисленные осуждающие высказывания.
Уголовное преследование и приговорВ июле 2024 года Екатерина Мизулина заявила о намерении обратиться в прокуратуру с требованием проверить высказывания Маркаряна. В начале 2025 года прокуратура Москвы сообщила о выявлении в одном из интервью признаков публичных призывов к терроризму.
Согласно официальной информации, в ходе проверки было установлено, что блогер допускал высказывания, которые могли быть интерпретированы как оправдание террористической деятельности и призывы к ее осуществлению, в том числе с использованием беспилотников. Материалы проверки были переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В августе 2025 года в отношении Маркаряна было открыто дело по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). По информации правоохранительных органов, его высказывания содержали признаки оправдания нацистской идеологии и пропаганды радикальных взглядов.
Задержание и следствие23 августа 2025 года Следственный комитет сообщил о задержании Маркаряна на территории Московского региона. По версии следствия, блогер разместил видеоматериал, содержащий сведения, которые могли быть расценены как оскорбление памяти защитников Отечества.
В период нахождения в СИЗО Маркарян опубликовал открытое письмо, в котором признал допущенные ошибки и связал свои действия с личными переживаниями. Также он опубликовал сообщение:
«Я не совершал никаких противозаконных действий. Экстремисты и враги родины пытаются опорочить мое имя из зависти. Я законопослушный гражданин, на законных основаниях был в Российской Федерации. Всегда горячо любил страну и каждый день помогал решать сложные социальные проблемы. Десятки тысяч мужчин и женщин благодарны и видят мой вклад в их жизни. Победа будет за нами», — заявил Маркарян.Позднее адвокат Маркаряна сообщил, что его подзащитный выразил раскаяние и согласился сотрудничать со следствием. Таганский суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 9 ноября.
Приговор судаВ марте 2026 года суд признал Арсена Маркаряна виновным и назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. При вынесении приговора учитывались обстоятельства дела и позиция обвиняемого, который впоследствии признал вину.
Личная жизнь и семья Арсена МаркарянаМаркарян не раскрывал подробностей своей личной жизни. Несмотря на публичную риторику, он заявлял о наличии нескольких партнерш, с которыми поддерживал как эмоциональные, так и физические отношения.
«Про меня важно понимать: у меня нет принципов, которыми я руководствуюсь, я руководствуюсь только желаниями», — говорил он.Известно, что в разные периоды он состоял в отношениях, в том числе с девушкой по имени Юлия, которая помогала ему в ведении социальных сетей. В ходе судебных заседаний стало известно, что Маркарян женат и воспитывает двух дочерей (2023 и 2026 г.р). В суде он подчеркивал свое семейное положение, наличие детей и ссылался на депрессивное состояние как на один из факторов, повлиявших на его поведение.
«Я искренне признаю, что раньше говорил странные вещи, в которых не разбирался и не понимал, насколько они далеки от реальности», — заключил блогер.