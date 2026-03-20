Анна Калашникова выставила на продажу квартиру в Дубае за 22 млн рублей
Певица Анна Калашникова решила продать свою квартиру в Дубае, снизив стоимость до 22 миллионов рублей. По её словам, недвижимость оказалась невыгодной инвестицией.
Как сообщает «Звездач», артистка приобрела жильё несколько лет назад на этапе строительства и сделала в нём дорогой ремонт. Изначально она рассматривала квартиру как возможное место для жизни, однако планы изменились.
Калашникова отметила, что уже несколько раз снижала цену, но продать объект по первоначальной стоимости не удалось. По её словам, стоимость недвижимости значительно упала, а сдача в аренду не приносит ожидаемого дохода из-за высоких расходов на содержание. Певица добавила, что планирует вложить вырученные средства в более перспективные проекты — в частности, рассматривает покупку недвижимости в Москве.
