Адвокат семьи Яниса Тиммы обвинила Седокову в отправке тела экс-мужа в Ригу в мусорном пакете
Во время заседания в Хорошёвском районном суде Москвы по делу о разделе имущества между певицей Анной Седоковой и родными покойного Яниса Тиммы адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова обвинила звезду в неподобающей отправке тела бывшего мужа на его родину. Об этом пишет Life.ru.
Напомним, что погибшего баскетболиста нашли в Москве в декабре 2024 года, примерно через неделю после официального развода Тиммы с российской звездой. Предположительно, он покончил с собой. В Латвии решили возбудить уголовное дело по факту доведения спортсмена до самоубийства.
По словам Гавриловой, из московского морга останки умершего выдали без подготовки: без бальзамирования, одежды и макияжа. Голое тело находилось в обычном пластиковом (мусорном) мешке. Когда гроб прибыл в Ригу, мать Яниса потеряла сознание от увиденного — пакет заломился на лице сына, и баскетболист выглядел как «последний брошенный неопознанный труп».
Адвокат считает, что это произошло из-за бездействия бывшей жены спортсмена. Гаврилова подчеркнула, что Седокова, имея доступ к документам и средствам Тиммы, не организовала ему достойную транспортировку и захоронение, хотя находила время на публикации постов в соцсетях.
«Первое, что бы я у неё спросила: став безумно богатым человеком, вас по ночам не мучают вопросы, что вы мужа отправили голым в мусорном пакете?» — цитирует адвоката семьи погибшего Life.ru.