Певец SHAMAN выступил на «Новой волне–2026» без кожаных штанов
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) вышел на сцену в рамках фестиваля «Новая волна» без своих культовых кожаных штанов. На это обратил внимание Telegram-канал «7Дней».
Событие прошло 26 августа 2026 года в Казани. Перед выступлением артист пояснил, что не стал загружать чемодан лишней одеждой, так как в программе значился всего один номер — песня «Душа нараспашку».
Для этого единственного выхода Дронов выбрал более свободный образ: вместо привычной кожи он надел слаксы и дополнил комплект синей рубашкой и пиджаком. Отмечается, что Ярослав выступил на торжественном закрытии конкурсной программы фестиваля «Новая волна–2026».
Ранее стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева объяснила, что скрывается за отказом SHAMAN от кожаных штанов. По её словам, певец хочет стать ближе к народу.
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