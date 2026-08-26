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Певец SHAMAN выступил на «Новой волне–2026» без кожаных штанов

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) вышел на сцену в рамках фестиваля «Новая волна» без своих культовых кожаных штанов. На это обратил внимание Telegram-канал «7Дней».



Событие прошло 26 августа 2026 года в Казани. Перед выступлением артист пояснил, что не стал загружать чемодан лишней одеждой, так как в программе значился всего один номер — песня «Душа нараспашку».

Для этого единственного выхода Дронов выбрал более свободный образ: вместо привычной кожи он надел слаксы и дополнил комплект синей рубашкой и пиджаком. Отмечается, что Ярослав выступил на торжественном закрытии конкурсной программы фестиваля «Новая волна–2026».

Ранее стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева объяснила, что скрывается за отказом SHAMAN от кожаных штанов. По её словам, певец хочет стать ближе к народу.

Ольга Щелокова

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