«Есть люди гораздо достойнее, чем я»: SHAMAN отказался давать интервью
SHAMAN заявил, что интервью нужно брать у врачей и учителей
Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) отказался давать интервью в последний день «Новой волны» в Казани. Подробности приводит телеграм-канал «Звездач».
Заслуженный артист РФ появился на сцене и исполнил песню «Душа нараспашку», однако от общения с журналистами отказался. Когда они подошли к исполнителю, он торопился на поезд и попросил не ходить за ним.
«Я всего лишь артист. Есть люди гораздо достойнее, чем я. Вот у них интервью надо брать: у шахтеров, учителей, врачей, спасателей, наших воинов, которые там, на передовой, защищают честь», — отметил он напоследок.Перед уходом артист извинился перед журналистами и отправился на поезд. Ранее он высказался о возможной отмене концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.