«Есть люди гораздо достойнее, чем я»: SHAMAN отказался давать интервью

27 августа 2026, 18:11

SHAMAN заявил, что интервью нужно брать у врачей и учителей

Ярослав Дронов (Фото: Телеграм/shaman_channel)

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) отказался давать интервью в последний день «Новой волны» в Казани. Подробности приводит телеграм-канал «Звездач».





Заслуженный артист РФ появился на сцене и исполнил песню «Душа нараспашку», однако от общения с журналистами отказался. Когда они подошли к исполнителю, он торопился на поезд и попросил не ходить за ним.

«Я всего лишь артист. Есть люди гораздо достойнее, чем я. Вот у них интервью надо брать: у шахтеров, учителей, врачей, спасателей, наших воинов, которые там, на передовой, защищают честь», — отметил он напоследок.