«С ней ужасные вещи делают»: суицид, поцелуй с женатым и изнасилование — как Аня Пересильд довела Ваню Дмитриенко до истерики
Популярный среди молодежи певец Ваня Дмитриенко, казалось, наконец нашел свое счастье в отношениях с актрисой Анной Пересильд. Однако она принесла ему не только радость, но и огромную боль. Ради своей карьеры актриса была готова на многое, поэтому даже согласилась с требованием режиссера, чтобы в кадре ее изнасиловали. Как сложились скандальные отношения молодых звезд? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
С ней ужасные вещи делаютВаня Дмитриенко долго скрывал свои чувства к Анне, они объявили о своих отношениях только после того, как ей исполнилось 16 лет. Это вызвало осуждение в интернете, но их больше волновало другое. Однажды они решили пересмотреть сериал, в котором сыграла Пересильд. Для Вани это стало настоящим испытанием, он был очень чувствительным и не смог нормально смотреть некоторые сцены. Анна играла в сериале роль девушки по имени Айгуль, которая из-за любви попадает в банду и в итоге подвергается изнасилованию. Ваня уже видел эти сцены раньше, но тогда он не был в отношениях с Анной и не испытывал к ней таких сильных чувств.
«И у нее там был момент, когда происходит эта страшная сцена с насилием... Я, когда впервые смотрел этот сериал, меня это не так трогало. Мы сидим, смотрим, я поворачиваю голову, слева сидит она, а там, из телевизора, она же орет: "Помогите, спасите!" Ее там уводят, с ней ужасные вещи делают», — рассказал Дмитриенко в шоу рэп-исполнителя Басты.
Певец настолько погрузился в события на экране, что не смог сдержать свои эмоции. Голос, который был ему так дорог, звал его, любимый человек страдал всего в нескольких метрах от него, но оставался недоступным из-за барьера телеэкрана. От пережитого шока у Дмитриенко началась истерика, Пересильд пришлось его утешать.
«И у меня просто начинают литься слезы. Я прям навзрыд начинаю плакать, потому что я не понимаю, как спасти человека! Я говорю: "Всё нормально?" — "Да, всё норм, ты чего, это же кино!"», — вспоминал певец.
Первый поцелуйСтоит отметить, что момент с изнасилованием, вероятно, не был единственным, который причинил Дмитриенко глубокую душевную боль. Во время съемок одной из сцен Пересильд пришлось отдать свой первый поцелуй женатому коллеге Рузилю Минекаеву. Разница в возрасте с актером, который был на десять лет старше, ее не смущала. Общественность разделилась на два лагеря после признаний Дмитриенко. Одни осудили его за сентиментальность, считая, что артист должен понимать, что экранная реальность не совпадает с настоящей жизнью. Другие, напротив, поддержали молодого исполнителя, отметив, что в 19 лет его эмоциональность вполне естественна, и призвали сохранять искренность независимо от возраста.
Опасения родителейСцены из сериала оказали глубокое влияние не только на певца Дмитриенко, но и на родителей Пересильд. Они изначально выражали серьезные опасения относительно участия своей дочери в столь сложном и жестоком проекте, особенно когда узнали, что ей предстоит вживаться в тяжелые роли на съемочной площадке. В отличие от Дмитриенко, который испытывал боль за свою возлюбленную, Юлия беспокоилась о психическом состоянии дочери, понимая, что Анна полностью погружается в роль. Она знала, что такой подход может иметь серьезные последствия для артистов в реальной жизни, и именно этого она боялась.
«Гораздо больше, как маму, меня волновали сцены с изнасилованием, суицида — вот этого состояния, когда человек принимает решение закончить свою жизнь. Это гораздо более серьезно и травматично для детского организма. Я вижу, как Аня глубоко включается. Поэтому я всё время была на связи, и ее папа тоже. Мы очень сильно переживали, работали с психологом», — поделилась Юлия Пересильд.Для обычных зрителей и самой Анны Пересильд это всего лишь сериал, вымышленная история. Однако для ее близких и любимого человека эти границы, возникающие из-за чувств к ней, уже стерты. Актрисе всего 16 лет, но она активно пытается выглядеть взрослой, участвуя в сложных и эмоционально тяжелых проектах.