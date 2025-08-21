«С ней ужасные вещи делают»: суицид, поцелуй с женатым и изнасилование — как Аня Пересильд довела Ваню Дмитриенко до истерики

21 августа 2025, 11:16

Анна Пересильд (Фото: Telegram-канал @officialannaperesild)

Популярный среди молодежи певец Ваня Дмитриенко, казалось, наконец нашел свое счастье в отношениях с актрисой Анной Пересильд. Однако она принесла ему не только радость, но и огромную боль. Ради своей карьеры актриса была готова на многое, поэтому даже согласилась с требованием режиссера, чтобы в кадре ее изнасиловали. Как сложились скандальные отношения молодых звезд? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание С ней ужасные вещи делают Первый поцелуй Опасения родителей

С ней ужасные вещи делают

Ваня Дмитриенко (Фото: Telegram-канал @vaneckavanushka)



«И у нее там был момент, когда происходит эта страшная сцена с насилием... Я, когда впервые смотрел этот сериал, меня это не так трогало. Мы сидим, смотрим, я поворачиваю голову, слева сидит она, а там, из телевизора, она же орет: "Помогите, спасите!" Ее там уводят, с ней ужасные вещи делают», — рассказал Дмитриенко в шоу рэп-исполнителя Басты.

«И у меня просто начинают литься слезы. Я прям навзрыд начинаю плакать, потому что я не понимаю, как спасти человека! Я говорю: "Всё нормально?" — "Да, всё норм, ты чего, это же кино!"», — вспоминал певец.

Первый поцелуй

Анна Пересильд (Фото: кадр из сериала «Слово пацана»)



Опасения родителей

Анна Пересильд (Фото: Telegram-канал @officialannaperesild)



«Гораздо больше, как маму, меня волновали сцены с изнасилованием, суицида — вот этого состояния, когда человек принимает решение закончить свою жизнь. Это гораздо более серьезно и травматично для детского организма. Я вижу, как Аня глубоко включается. Поэтому я всё время была на связи, и ее папа тоже. Мы очень сильно переживали, работали с психологом», — поделилась Юлия Пересильд.